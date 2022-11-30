Зізнайся, ти, як і всі ми, іноді шахраюєш під час тренувань. Іноді ми робимо собі попуски. Іноді дозволяємо взагалі пропустити роботу над собою. Що ж тоді отримуємо в результаті? Правильно, нічого!

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Тренування у багатьох випадках – гра з самим собою. Тому, якщо ти обманюєш себе під час тренувань, то програєш від цього лише ти. А ми пройдемося по 5 пастках, в які потрапляв кожен. Впізнай себе і не роби так більше.

1. Надто багато відпочиваєш

Ясна річ, що відпочинок між підходами або певними серіями вправ необхідний. Саме в цей час відбувається відновлення, яке сприяє прискоренню росту м'язів, а також запобіганню появи травм.

Якщо ж ти надто багато часу проводиш між вправами без діяльності, то це розслабляє твоє тіло. А отже, виникає ситуація, за якої воно буцімто починає все з "нуля". Не варто так робити.



Відпочивай, але не надто довго / Фото Drazen Zigic

Відпочинок між вправами або повтореннями можна порівняти з вихідними. Якщо взяти надто багато, то дуже складно вже повертатися до роботи, чи не так?

2. Ти надто швидко підіймаєш вагу

Тут є два варіанти. Можливо, ти припускаєшся класичної помилки усіх новачків. Мовляв, рух виконав, а отже він зарахований. Але це чергова пастка, яка не принесе тобі користі.

Рухи з вагою мають бути відносно повільними. Ти повинен переконатися, що активуєш усі м'язи та виконуєш вправу правильно. Це дозволить уникнути травматизму. А ще прискорить ріст м'язів.

Пам'ятай: краще менша кількість, але якісних повторень, ніж навпаки.

3. Береш меншу вагу, ніж треба

Це ще одна надзвичайно поширена пастка. Якщо ти хочеш досягнути бажаних результатів, то тобі слід брати вагу, яка буде трішки більшою за комфортну для тебе.

Таким чином ти здійснюватимеш необхідне навантаження на м'язи. Паралельно мінімізуєш ризики появи травматизму, адже ти не взяв на себе надто багато.



Бери вагу трішки більшу за комфортну для тебе / Фото jcomp

У будь-якому випадку, вага точно має бути більшою. Так, ти швидше стомлюватимешся. Але саме завдяки цьому ти зможеш спостерігати за швидшим ростом м'язової маси.

4. Зменшуєш кількість підходів

Ти ж розумієш, що ці цифри не взялися десь з неба. Тренери експериментують, складають плани тренувань. І це дозволяє вирахувати оптимальну формулу, яка б дозволила і роботу над своїм тілом виконувати, і не виснажувати себе геть зовсім.

Якщо тобі важко виконувати вправи, ти можеш зробити меншу кількість повторень. Але досвідчені тренери рекомендують з цим не загравати. Адже в такому випадку ти все частіше шкодуватимеш себе та не виконуватимеш поставлену задачу. Що ти отримаєш в результаті? Нічого, ясна річ.

Спробуй мотивувати себе завершити всі підходи та повторення. Ба більше, деякі експерти рекомендують робити ще одне коло по верху. Мовляв, воно дозволить закріпити результат і пришвидшити ріст м'язів.

5. Докладаєш мінімум зусиль

Ще одна пастка, в яку не варто себе заганяти. Мінімальні зусилля – це коли ти йдеш у тренажерний зал і вдаєш, що працюєш над своїм тілом. Гаразд, ти собі у цьому випадку не нашкодиш, і слава Богу.

Але є одне "але". Цей похід у зал можна вважати марним. Тож просто викресли зі свого життя кілька дорогоцінних годин. Хіба на це ти розраховував, коли виганяв себе з-під теплої ковдри?



Працюй, а не байдикуй у залі / Фото master1305

Робота над тілом своєї мрії вимагає наполегливості, працьовитості, а також чесності. Передовсім з собою. Ти ходиш у зал не для того, щоб заспокоїти свого тренера. Ти робиш це тому, що хочеш стати кращою версією себе вчорашнього. Тож не грай впівноги. Викладайся на повну і ти неодмінно побачиш результат.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Ми ж перед роботою над собою рекомендуємо спочатку проконсультуватися з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.