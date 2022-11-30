Признайся, ты, как и все мы, иногда жульничаешь во время тренировок. Иногда мы делаем себе попуски. Иногда позволяем вообще пропустить работу над собой. Что же тогда получаем в результате? Верно, ничего!

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Тренировки во многих случаях – игра с самим собой. Поэтому если ты обманываешь себя во время тренировок, то проигрываешь от этого только ты. А мы пройдемся по 5 ловушкам, в которые попадал каждый. Узнай себя и не делай так больше.

1. Слишком много отдыхаешь

Понятно, что отдых между подходами или определенными сериями упражнений необходим. Именно в это время происходит восстановление, способствующее ускорению роста мышц, а также предотвращению появления травм.

Если ты слишком много времени проводишь между упражнениями без деятельности, то это расслабляет твое тело. А значит, возникает ситуация, при которой оно вроде бы начинает все с "нуля". Не стоит так поступать.



Отдыхай, но не слишком долго / Фото Drazen Zigic

Отдых между упражнениями или повторениями сравним с выходными. Если взять слишком много, то очень сложно уже возвращаться к работе, не правда ли?

2. Ты слишком быстро поднимаешь вес

Здесь есть два варианта. Возможно, ты допускаешь классическую ошибку всех новичков. Мол, движение выполнил, а значит оно засчитано. Но это очередная ловушка, которая не принесет тебе пользы.

Движения с весом должны быть относительно медленными. Ты должен убедиться, что активируешь все мышцы и выполняешь упражнение правильно. Это позволит избежать травматизма. А еще ускорит рост мускулов.

Помни: лучше меньшее количество, но качественных повторений, чем наоборот.

3. Берешь меньший вес, чем нужно

Это еще одна очень распространенная ловушка. Если ты хочешь достичь желаемых результатов, то тебе следует брать вес, который будет немного больше комфортного для тебя.

Таким образом ты будешь осуществлять необходимую нагрузку на мышцы. Параллельно минимизируешь риски появления травматизма, ведь ты не взял на себя слишком много.



Бери вес чуть больше комфортного для тебя / Фото jcomp

В любом случае, вес точно должен быть больше. Да, ты скорее будешь уставать. Но именно благодаря этому ты сможешь наблюдать за более быстрым ростом мышечной массы.

4. Уменьшаешь количество подходов

Ты же понимаешь, что эти цифры не взялись где-то с неба. Тренеры экспериментируют, составляют планы тренировок. И это позволяет вычислить оптимальную формулу, которая позволила бы и работу над своим телом выполнять, и не истощать себя совсем.

Если тебе трудно делать упражнения, ты можешь сделать меньшее количество повторений. Но опытные тренеры рекомендуют с этим не заигрывать. Ведь в таком случае ты все чаще будешь жалеть себя и не выполнять поставленную задачу. Что ты получишь в результате? Ничего, конечно.

Попробуй мотивировать себя завершить все подходы и повторения. Более того, некоторые эксперты рекомендуют делать еще один круг по верху. Мол, он позволит закрепить результат и ускорить рост мышц.

5. Прилагаешь минимум усилий

Еще одна ловушка, в которую не стоит себя загонять. Минимальные усилия – это когда ты идешь в тренажерный зал и делаешь вид, что работаешь над своим телом. Ладно, ты себе в этом случае не навредишь, и слава Богу.

Но есть одно "но". Этот поход в зал можно считать бесполезным. Так что просто вычеркнули из своей жизни несколько драгоценных часов. Разве на это ты рассчитывал, когда выгонял себя из-под теплого одеяла?



Работай, а не бездельничай в зале / Фото master1305

Работа над телом своей мечты требует упорства, трудолюбия, а также честности. Прежде всего с собой. Ты ходишь в зал не для того, чтобы успокоить своего тренера. Ты делаешь это потому, что хочешь стать лучшей версией себя вчерашнего. Так что не играй в пол ноги. Выкладывайся по полной и ты непременно увидишь результат.

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Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Мы перед работой над собой рекомендуем сначала проконсультироваться с врачом или фитнес-тренером. Это позволит избежать проблем со здоровьем.