Ним поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Виконуй ці вправи, якщо ти або дуже давно не брався за тренування, або взагалі не маєш нічого спільного з роботою над своїм тілом. Як то кажуть, малими кроками до досягнення успіху.

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Як новачкам почати тренуватися

Як зазначає тренер, потрібно чітко розуміти, що ті самі новачки бувають різними. Вони відрізняються різною фізичною підготовкою. І це пов'язано з повсякденною активністю або ж тим, чим людина займалася раніше.

Передовсім слід працювати над зміцненням своїх м'язів. Цей крок дасть тобі можливість у майбутньому виконувати складніші вправи. Але і тут усе залежить від того, якою є ціль твоїх тренувань.

Важливими є пріоритети. Мовиться про технічне виконання вправ. Тобі потрібно буде відчути, як працює тіло. Водночас "вбиватися" під час першого ж заняття зовсім не варто. Тренер рекомендує закінчувати кожну вправу з запасом у 5 – 10 повторень.

Рекомендую займатись перед дзеркалом, що дасть змогу корегувати техніку в процесі або ж записувати на відео вправи, які, на вашу думку, ви виконуєте не так, як слід,

– пропонує Сидорук.

Оскільки ти вже вирішив зайнятися собою, то варто пройти обстеження у лікаря. Як зазначає тренер, це дозволить зрозуміти, в якій ти зараз кондиції. Крім того, можна буде визначити, чи не має в тебе часом протипоказань.

Які вправи та як виконувати

За словами тренера, перша частина будь-якого хорошого тренування – розминка. Вона допоможе тобі підготуватися, знизити ймовірність отримати травму. Крім того, у тебе буде підвищена продуктивність під час заняття.

Сам комплекс вправ складається з 8 дисциплін. Тренер рекомендує виконувати їх у 2 підходи. Між самими підходами та вправами варто відпочивати упродовж 30 – 90 секунд. Усе залежить від рівня фізичної підготовки.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Тренер рекомендує завжди мати при собі склянку або пляшку води. Ти ж пам'ятаєш, що водний баланс необхідно поповнювати. Під час же самого тренування не варто поспішати. Та й загалом підходь до роботи над своїм тілом без, так би мовити, різких рухів.

Щойно ти виконаєш цей комплекс, дозволь собі 1 – 2 дні відпочити. Наступного разу повтори тренування, але замість уже 2 підходів спробуй 3.

За деякий час, 2 – 3 тижні приблизно, ви відчуєте, що готові до більшого і тоді можна спробувати вивчати нові, трішки складніші вправи,

– каже тренер.

До слова, не варто забувати виконувати заминку після тренування. Це дозволить закріпити результати тренування. А ще зменшить ризики того, що наступного дня тебе мучитиме кріпатура.

Візьми на озброєння поради тренера, якщо ти лише починаєш роботу над своїм тілом. Зроби перший крок назустріч тілу своєї мрії. Гарантуємо, тобі сподобається, і ти не захочеш зупинятися.

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