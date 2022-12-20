Фітнес-тренер Джеф Кавальєр регулярно ділиться порадами з тими, хто будує тіло своєї мрії. Цього разу він назвав помилки, яких припускався, коли намагався накачати великі та сильні м'язи. Вчися на чужих, щоб не робити своїх!

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Цю помилку робить більшість

Найбільша помилка, якої припускався Кавальєр, – простий і необдуманий підйом важкості. Просто вгору, після чого – просто опускаєш вниз. Здавалося б, ти виконуєш повторення. Що тут не так? Насправді ж, важливо, щоб кожен рух був обдуманим і отримував відгуки від тіла.

Ви повинні шукати дискомфорт від скорочень, майже судоми, тому що це допомагає налагодити зв'язок розуму та м'язів. Ви повинні довести цей м'яз до точки дискомфорту і не уникати цього, а насолоджуватися ним, навіть якщо це обмежує кількість повторень, які ви можете виконати,

– закликав тренер.



Кожне повторення має бути обдуманим і без поспіху / Фото serhii_bobyk

Саме тому він рекомендує не просто опускати штангу. Слід це робити повільно. Так, щоб кожен сантиметр твоїх м'язів був під напругою. Так, ти виконаєш менше повторень. Але саме такі повторення дадуть бажаний результат.

Дієта теж має значення

На ранньому етапі Кавальєр також не надто багато уваги приділяв дієті. Точніше так, ніби й приділяв, але не зовсім. Підходив до цього питання недостатньо ґрунтовно. А отже, не насичував організм необхідними речовинами сповна. Наприклад, візьмімо ту ж вівсянку. Ти ж пам'ятаєш, що є швидкого приготування, а є сплющений овес? От, саме другий значно корисніша для тебе та твого тіла. А от вівсяні пластівці – джерело вуглеводів, себто цукрів.

Ми знаємо, що коли ми намагаємося наростити м'язи, результати, які ми отримуємо, залежатимуть від того, що ми їмо, і навантажувати своє тіло цукром, навіть у ранньому віці, є великою помилкою,

– наголошує він.



Потурбуйся про збалансоване харчування / Фото drobotdean

Водночас він шкодує, що його дієта була надзвичайно обмеженою. Наприклад, бували дні, коли він їв один лише білок, адже дуже боявся втратити отримані результати. Нагадаємо, що це теж велика помилка. Твій раціон має бути збалансованим і різноманітним.

Якщо ці помилки притаманні тобі, то варто з ними поборотися. Пам'ятай, що робота над тілом своєї мрії – комплексна справа. І вона не терпить напівтонів. Турбуйся як про виконання вправ, так і про раціон. А також не забувай про відпочинок. Останній важливий для росту та відновлення м'язів після навантажень.

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