Цього разу ми розповімо, через що набір м'язової маси може гальмуватися. Щойно ти розберешся з можливими проблемами, тобі значно легше буде продовжувати рух назустріч кращій версії себе вчорашнього.

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Чому не росте м'язова маса

На думку експертів, є кілька фундаментальних моментів, які впливають на ріст м'язової маси. Точніше, на його відсутність. І саме на них ми і звернемо нашу увагу. Дізнайся, що ж не так, і як на це вплинути.

1. Гормони

Тестостерон і естроген важливі. Перший допомагає нарощувати м'язи (ось чоловікам, як правило, легше це вдається, адже у них цього гормону у 10 разів більше, ніж у жінок). Другий покращує масу та силу. Однак обидва мають тенденцію до зниження з віком, що ускладнює нарощування м'язів.

Також стати на заваді набору м'язової маси можуть інші гормони. Наприклад, кортизол, глюкагон, адреналін. Ось чому експерти рекомендують приділяти сну достатню кількість часу, дотримуватися збалансованої дієти й уникати стресів. Це дозволить контролювати рівень усіх цих гормонів.



Не забувай про здорове та збалансоване харчування / Фото freepik

2. М'язові волокна

Існує два типи волокон: повільні та швидкі. За поясненням фахівця Раяна Тернера, саме останні – найбільш необхідні для нарощування м'язів. Однак не всі мають однакову кількість одного та другого. Тому одним вдається швидше наростити м'язову масу, іншим – ні. Тим, у кого швидких м'язів менше просто доведеться більше працювати, щоб досягнути бажаних результатів.

3. Сухожилля

Дослідження показало, що довжина сухожиль також впливає на нарощування м'язів. Наявність коротших дозволяє робити це ефективніше.

Ми ж нагадуємо, що не варто відразу ж здаватися, якщо тобі не вдається досягнути бажаних результатів миттєво. Спробуй проконсультуватися з фітнес-тренером. Він допоможе підібрати оптимальний раціон, розпорядок дня і тренувань. Усе це допоможе прогресувати у питанні роботи над собою.



Довжина сухожиль може впливати на ріст м'язів / Фото senivpetro

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