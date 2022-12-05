Ним поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. З допомогою цих вправ можна не лише добряче попрацювати над своїм тілом. У тебе ще й буде можливість спалювати зайві калорії. А найцінніше у цьому випадку те, що навіть з дому не потрібно буде виходити.

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Кардіотренування для дому

Зміна погоди – дощ, ожеледь інше – та температурного режиму змушують багатьох відмовитись від тренування на вулиці. Ловіть альтернативний варіант для дому,

– каже тренер.

За його словами, особливість кардіотренувань полягає у підтримці визначеної частоти пульсу впродовж тренування. Воно повинне тривати 30 хвилин і більше. А ще в тебе є можливість активувати великі групи м'язів. Сидорук додав, що на виконання цього комплексу тобі знадобиться 16 хвилин. Якщо необхідно зробити заняття інтенсивнішим, то можеш взяти на озброєння також ці вправи.

Увага! Тренер наголошує, що найголовніше правило: поступово збільшувати навантаження.

Оптимальні параметри кардіо

Якщо ти новачок, то ці моменти варто врахувати. Якщо дотримуватися їх, то тренування приноситимуть не лише задоволення, а й бажаний результат. Отже:

твій пульс має бути на рівні 60 – 80% від максимуму;

поступово збільшуй тривалість й інтенсивність заняття, ураховуючи власний пульс;

важливо під час роботи не затримувати дихання, воно має бути глибоким і рівномірним;

приготуй для себе пляшку води, зручний одяг і взуття.

Тренер нагадує, що перед виконанням вправ потрібно зробити махову розминку. Не нехтуй розігрівом тіла, якщо не хочеш мати проблем, пов'язаних з травматизмом.

Як правильно виконувати вправи: дивися відео

Усі вправи у цьому комплексі ми виконуємо по колу на час. Приділяй їм по 50 секунд, після чого дозволь собі 10 секунд на відпочинку. Наприклад, щоб випити води тощо.

Потрібно вправи виконати у чотирьох колах. Після цього слід активно відпочити. Для цього можна, наприклад, крокувати на місці упродовж 90 – 120 секунд.

Остання порада від тренера: реагуй на своє тіло та дихання. Якщо необхідно – сповільнюйся або пришвидшуйся.

Працюй над собою. Тренуйся. Експериментуй. Виконуй різні вправи різної інтенсивності. Це дозволить тобі досягнути бажаних результатів, ставши кращою версією себе вчорашнього.

Варте уваги Витисни максимум з кожної вправи: усього одна зміна у тренуванні принесе бажаний результат

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