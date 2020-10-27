Ти, мабуть, мільярд разів чув фразу про 100-доларову купюру. Але рідко вона змушувала тебе задуматися над тим, чому ти намагаєшся подобатися всім. І тут виникає одне просте питання: а чи своє життя ти проживаєш? Отож-бо, що не зовсім. І ми в нашому новому матеріалі спробуймо розібратися, чому подобатися всім і бути надто добрим – кепська ідея.

Намагання подобатися усім і бути надто добрим може стати причиною того, що ти з часом почуватимешся самозванцем. Men 24 ділиться з тобою кількома порадами, які допоможуть тобі не зациклюватися на тому, а що ж скажуть інші.

Варте уваги Як подолати стрес: хитрощі від Білла Гейтса та Ілона Маска

Чому бути добрим для усіх – погана ідея?

Передовсім слід шукати корені проблеми у своєму дитинстві. Цілком імовірно, що тобі потрібно було доводити своїм батькам, що ти хороший, аби вони приділяли тобі більше уваги. Наприклад, лише після відмінної оцінки за контрольну тебе хвалили. З часом така конструкція поведінки зберігається та переходить у доросле життя.



Звичка бути добрим для усіх може кочувати з тобою з самого дитинства / Фото unsplash

Чому ти хочеш подобатися усім:

щоб тебе сприймали у суспільстві (пам'ятаєш, що людина – істота соціальна);

ти хочеш подобатися комусь конкретно (дівчині, потенційному босу);

ти не хочеш розчарувати рідних і близьких;

ти залежиш від похвали.

У результаті, ти повинен робити усе на відмінно. І лише в такому випадку усі цінуватимуть тебе. Але це негативно впливає на твоє життя.

1. Твої інтереси на другому плані

Хочеш бути добрим для усіх? Тоді готуйся до того, що в тебе не має бути особистих інтересів. Ні в якому разі. Адже ти повинен допомогти другу, підстрахувати колегу. Залишитися в офісі до ночі, бо нікому працювати. Звичайно ж, бути добрим – не погано. Погано – коли твоєю добротою та бажанням сподобатися (читай "прислужитися") користуються інші.

Пам'ятай про те, що доброта має бути взаємною. Якщо ти надто багато віддаєш – це вже тривожний дзвіночок.



Ти ставиш власні інтереси на другий план / Фото adobestock

2. Ти знецінюєш себе

Прокинутися о 2 ночі, бо у друга пробило колесо, і він не вміє його замінити? Поїхати замість рідних через ціле місто на закупи лише тому, що їм лінь? Віддати останнє близькому, аби йому було добре?

Чоловіче, у нас є лише одне питання: ти точно так само ставишся до себе? Маємо певний сумнів. Тож пам'ятай про здоровий егоїзм. Він дозволить уникнути того, що на тобі відверто "катаються".



Ти знецінюєш себе, тому тебе часто використовують інші / Фото Thinkstock

3. Ти боїшся, що тебе не похвалять

Це той момент, про який ми говорили вище. Цілком імовірно, що з дитинства ти звик, що лише добре виконана робота може стати причиною того, що тебе похвалять. Не саме зусилля та старання, а саме результат. Тож з віком ти буквально "сідаєш на голку" похвали. І не дай Боже хтось розкритикує тебе.

Тож ти не відмовляєш нікому лише з тієї причини, що боїшся осуду. Мовляв, "не так ми тебе виховували", "ти раніше був інакшим". Насправді ж, ти просто почав присвячувати собі достатньо часу. От і все!



Ти постійно очікуєш, що тебе похвалять / Фото adobestock

Не намагайся бути добрим для усіх. Це утопія. Полюби себе та пам'ятай про те, що твої інтереси – понад усе. Тож користуйся здоровим егоїзмом без жодних сумнівів!

Читай також Погані стосунки: уроки, які ти винесеш після їх завершення