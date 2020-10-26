Якщо тобі здається, що лідери великих компаній відпочивають та кожного ранку п'ють шампанське, то це зовсім не так. Вони живуть в одвічному стресі. Тож знають способи, як позбуватися негативних емоцій і боротися з труднощами. Ними ми поділимося з вами на Men 24.

Розповідаємо у новому матеріалі Men 24, як успішні чоловіки долають стрес. Візьми на озброєння!

Варте уваги Якщо робити це зранку – день буде вдалим: 5 порад чоловікам

Білл Гейтс, Microsoft

Ні для кого не секрет, що Білл Гейтс обожнює читати. Тож не дивно, що саме це заняття дозволяє йому позбуватися негативним емоцій наприкінці дня. Виданню The Seattle Times він якось розповів, що намагається кожного вечора бодай годину присвячувати читанню.



Білл Гейтс рекомендує кожного вечора присвячувати час читанню / Фото gettyimages

Під час інтерв'ю Fortune Гейтс зазначив, що простіше ставитися до речей він навчився у Воррена Баффета, свого старого товариша. Засновник Microsoft рекомендує позбутися метушні. Після цього зосередитися на завданні буде значно простіше.

Тім Кук, Apple

Генеральний директор Apple рекомендує усім намагатися залишатися позитивними, а також навчитися позбутися шуму, з яким кожному доводиться мати справу. Він додав, що надзвичайно виснажливе заняття – слухати всіх постійно.



Тім Кук рекомендує іноді позбуватися шуму навколо / Фото gettyimages

"Сьогодні у світі багато циніків, і ви повинні від них відсторонитися, – сказав він. – Тому що якщо цього не зробити, вони стануть пухлиною у вашому мозку, у вашому мисленні, – і ви почнете думати, що чогось не можете, чи що життя – погане".

Ілон Маск, Tesla

Винахідник Ілон Маск – наочний приклад того, що потрібно слідувати за своєю мрією. І хоч у 2008 році світова економіка переживала не найкращі свої часи, а Tesla боролася за місце під сонцем, його це не зупиняло. Під час саміту у Дубліні Маск розповів, що підприємці у Кремнієвій долині не бояться невдач.



Ілон Маск закликав не боятися невдач, адже страх вичерпний / Фото gettyimages

"Страх вичерпний, надія – ні. Ми боїмося невдачі, але це не заважає нам пробувати, люди повинні ігнорувати страх, якщо він ірраціональний. І навіть якщо він обґрунтований, і ставки високі, все одно варто продовжувати", – зазначив Маск.

Джефф Безос, Amazon

Мільярдер рекомендує спочатку визначити проблему, взяти її під свій контроль та почати рух уперед. Аби її усунути.

"Стрес, перш за все, виникає тому, що ви не вживаєте заходів щодо того, що можете контролювати, – сказав Джефф Безос в одному з інтерв‘ю. – Щойно я ідентифікую проблему, роблю перший телефонний дзвінок, надсилаю перший електронний лист, роблю усе, що потрібно для того, щоб вирішити цю ситуацію. Навіть якщо вона не буде вирішена, сам факт, що ми звертаємося до неї, різко знизить будь-який стрес".



Джефф Безос рекомендує визначити джерело проблеми, а потім братися за неї / Фото gettyimages

Стреси оточують нас завжди та всюди. Твоя ж задача – вміти приборкувати їх. Не зациклюйся на негативних емоціях, і у тебе однозначно все вийде!

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