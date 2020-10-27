Ты, наверное, миллиард раз слышал фразу о 100-долларовой купюре. Но редко она заставляла тебя задуматься над тем, почему ты пытаешься нравиться всем. И здесь возникает один простой вопрос: а свою ли жизнь ты проживаешь? То-то, что не совсем. И мы в нашем новом материале попробуем разобраться, почему нравиться всем и быть слишком хорошим – плохая идея.

Попытки нравиться всем и быть слишком добрым может стать причиной того, что ты со временем будешь чувствовать себя самозванцем. Men 24 делится с тобой несколькими советами, которые помогут тебе не зацикливаться на том, а что же скажут другие.

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Почему быть хорошим для всех – плохая идея?

Прежде всего следует искать корни проблемы в своем детстве. Вполне вероятно, что тебе нужно было доказывать своим родителям, что ты хороший. Например, только после отличной оценки за контрольную тебя хвалили. Со временем такая конструкция поведения сохраняется и переходит во взрослую жизнь.



Привычка быть хорошим для всех может кочевать с тобой с самого детства / Фото unsplash

Почему ты хочешь нравиться всем:

чтобы тебя воспринимали в обществе (помнишь, что человек – существо социальное)

ты хочешь нравиться кому-то конкретно (девушке, потенциальному боссу)

ты не хочешь разочаровать родных и близких;

ты зависишь от похвалы.

В результате ты должен делать все на отлично. И только в таком случае все будут ценить тебя. Но это негативно влияет на твою жизнь.

1. Твои интересы на втором плане

Хочешь быть хорошим для всех? Тогда готовься к тому, что у тебя не должно быть личных интересов. Ни в коем случае. Ведь ты должен помочь другу, подстраховать коллегу. Остаться в офисе до ночи, потому что некому работать. Конечно же, быть хорошим – не плохо. Плохо – когда твоей добротой и желанием понравиться (читай "служить") пользуются другие.

Помни о том, что доброта должна быть взаимной . Если ты слишком много отдаешь – это уже тревожный звоночек.



Ты ставишь свои интересы на второй план / Фото adobestock

2. Ты обесцениваешь себя

Проснуться в 2 ночи, потому что у друга пробило колесо, и он не умеет его заменить? Поехать вместо родных через весь город за покупками только потому, что им лень? Отдать последнее близком, чтобы ему было хорошо?

Парень, у нас есть только один вопрос: ты точно так же относишься к себе? Есть определенные сомнения. Поэтому помни о здоровом эгоизме. Он позволит избежать того, что на тебе будут откровенно "кататься".



Ты обесцениваешь себя, поэтому тебя часто используют другие / Фото Thinkstock

3. Ты боишься, что тебя не похвалят

Это тот момент, о котором мы говорили выше. Вполне вероятно, что с детства ты привык, что только хорошо выполненная работа может стать причиной того, что тебя похвалят. Не самое усилия и старания, а именно результат. Поэтому с возрастом ты буквально "садишься на иглу" похвалы. И не дай Бог кто-то раскритикует тебя.

Поэтому ты не отказываешь никому лишь по той причине, что боишься осуждения. Мол, "не так мы тебя воспитывали", "ты раньше был другим". На самом деле, ты просто начал посвящать себе достаточно времени. Вот и все!



Ты постоянно ожидаешь, что тебя похвалят / Фото adobestock

Не пытайся быть хорошим для всех. Это утопия. Полюби себя и помни о том, что твои интересы – превыше всего. Поэтому пользуйся здоровым эгоизмом без всяких сомнений!