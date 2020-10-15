Майже усі стосунки спочатку можна назвати ідеальними. Воно й не дивно, адже перші кілька місяців між вами відбувається справжня магія, підкріплена пристрастю та бажанням один одного. З часом же все може змінитися. В нашому матеріалі ми розповімо тобі про уроки, які ти обов'язково повинен винести з поганих стосунків, аби не повторити їх!

Звичайно ж, завершення стосунків – не найкраще, що може з тобою статися. Хоча, може і ні. У будь-якому випадку, тобі слід винести з кожної історії певні уроки, аби ніколи не наступати на старі граблі. Men 24 розповідає, що варто переосмислити після завершення стосунків.

Візьми на озброєння Що не варто розповідати новій дівчині про свою колишню

1. Рамки

Ти нарешті зможеш переосмислити те, що можна, а що – ні. До прикладу, ти більше не випускатимеш свою кохану з дому у крихітній спідниці, аби потім не влаштовувати їй ввечері скандал через її зовнішній вигляд.

Та й з собою ти не дозволиш поводитися так, як це робила колишня. Але будь обережним. Не потрібно використовувати конструкції: "Моя колишня теж так робила..."



Ти виокремиш межі, за які ніхто не повинен переходити / Фото adobestock

2. Егоїзм

Нагадуємо про те, що здоровий егоїзм потрібен. Для чого? А для того, щоби ти себе любив, турбувався про свій зовнішній вигляд і поважав себе. Якщо ж ти себе знецінюєш, то чому твоя кохана має поводитися інакше?

Стосунки мають підіймати твою самооцінку, а не заганяти її попід плінтус. Пам'ятай про це!

3. Вчися на помилках

Нехай твої невдалі стосунки будуть своєрідною методичкою "Як поводитися не варто". Це дозволить тобі уникати неприємних ситуацій, а також почуватися максимально щасливим.

4. Співчуття

Не забувай про те, що людина часто не свідомо псує життя іншій. Можливо, у попередніх стосунках ти не був достатньо уважним до її проблем. Цілком імовірно, що весь негатив, який лився на тебе відрами, був пов'язаний з тим, що у її родини якісь негаразди, про які тобі навіть не було цікаво спитати.

Пам'ятай про те, що у стосунках проявляти турботу важливо. І це не лише про теплий чай холодного осіннього вечора. Якщо ти бачиш, що її поведінка змінилася, – поговори з нею. Цілком імовірно, що бесіди буде достатньо, аби позбутися зайвої напруги між вами.



Турбота про кохану – важлива у стосунках / Фото istock

5. Внутрішній голос

Не лінуйся прислухатися до свого внутрішнього голосу. Ну не можуть стосунки зруйнуватися за один день. Як правило, це сніжний ком, який набирає обертів та збільшується до гігантських розмірів.

Тож потрібно звертати увагу на тривожні "дзвіночки" та грати на випередження. Намагайся усувати проблеми до того, як вони перетворяться на справжню катастрофу!

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6. Боязнь змін

Ми страшенно боїмося залишитися одними. Позбутися звичних ритуалів, а також шукати когось нового. А не варто. Не потрібно бути поруч з людиною лише тому, що ти не хочеш стати самотнім.

Погані стосунки мають навчити тебе, що зміни – на краще. Не дарма ж в японській мові слово криза складається з двох ієрогліфів. Один із них означає руйнування, а другий – шанс.

7. Визнання

Досвід поганих стосунків тобі дозволить нарешті навчитися цінувати хороші. А то ми так часто кажемо, що надто нудно, коли все добре. Насправді ж, дуже добре, коли між вами немає регулярних чварів і конфліктів.

Ти будеш поводитися у нових стосунках так, аби негараздів не було. Адже тепер ти знаєш, що не так уже й радісно щовечора сваритися через брудний посуд, малу зарплату та ще 100500 причин.



У нових стосунках ти не скаржитимешся, що тобі нудно / Фото shutterstock

Погані стосунки дозволяють нам змінити свої погляди на життя. Ти почнеш себе більше цінувати, а також зрозумієш, що ж потрібно удосконалити в собі, аби не наступати на одні й ті ж граблі щоразу!

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