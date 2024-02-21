Насправді за словами експертів, регулярна програма фізичних вправ може допомогти тобі виглядати та почуватися молодше, а також поліпшити якість вашого сну і знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, порушень кров'яного тиску, ожиріння тощо.

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Але це ще не все, дослідження вчених Національного інституту раку в Бетесді (США) показало, що навіть початок занять спортом у зрілому віці, особливо у віці від 40 до 60 років, призводить до такого ж зниження ризику смерті, як і у тих, хто регулярно займається спортом. Тож навіть якщо ти був неактивним упродовж тривалого часу, ніколи не пізно повернутися до фізичної активності.

Пропонуємо 5 найкращих тренувань, які допоможуть зберегти молодість, форму та подбати про здоров'я.

Плавання

Плавання завжди вважалося ідеальним видом спорту. Легкість води допомагає тілу, зменшуючи навантаження на суглоби, завдяки чому вони можуть рухатися більш плавно. Не дивно, що це також ідеальна активність для людей, які страждають на артрит.

Плавання особливо підходить для людей старше 50 років, оскільки це повноцінна аеробна активність, яка змушує рухатися всі кінцівки. Єдине застереження – не обмежуватися простими "колами", а часто змінювати темп, щоб покращити аеробні можливості та якнайкраще стимулювати метаболізм і структуру м'язів,

– пояснює експерт-тренер Стефано Маріні.



Плавання позитивно впливає на твоє тіло / Фото freepik

Тайцзи

Це китайське бойове мистецтво поєднує в собі рух і розслаблення і корисне як для розуму, так і для тіла. Це дуже м'який вид тренувань, особливо корисний для підтримки рівноваги, яку ми втрачаємо з віком.

Підняття ваги

Регулярне тренування м'язів, навіть з невеликою вагою, має важливе значення для збереження їхньої сили. Заняття важкою атлетикою також допоможуть тобі легше підтримувати вагу, оскільки вони сприяють спалюванню жирової маси та нарощуванню сухої маси. В ідеалі, почніть з персонального тренера, щоб переконатися, що ти маєш правильну поставу при піднятті ваги.

Після 40 років тіло має тенденцію втрачати тонус і еластичність, тому важка атлетика є ідеальною вправою для стимуляції м'язової тканини. Вона також позитивно впливає на вироблення тестостерону як у чоловіків, так і у жінок, що є неабияким досягненням, коли йдеться про підвищення розумової енергії. Крім того, слід підкреслити, що "ставати сильнішим" позитивно впливає на діяльність і стосунки поза спортзалом і, в цілому, на самооцінку,

– каже Маріні.

Їзда на велосипеді

Їзда на велосипеді – це панацея в будь-якому віці. Зокрема, для чоловіків у віці 50 років крутіння педалей знімає навантаження на суглоби, які таким чином менше навантажуються і водночас зміцнюються.

Це менш повноцінний вид спорту, ніж плавання, оскільки він концентрує тренування на основних м'язах (частина тіла, яка включає м'язи живота, параспінальні м'язи, квадратні м'язи попереку, м'язи тазового дна, сідниці, згиначі стегна і т.д. – Men 24),

– каже експерт-тренер.



Також важливо кататися на велосипеді, коли тобі за 50 / Фото freepik

Тому ідеальним варіантом є поєднання його з іншими видами тренувань. Один з них – швидка ходьба.

Швидка ходьба

Проста, але ефективна щоденна програма швидкої ходьби також допомагає підтримувати фізичну форму, контролювати кров'яний тиск, зміцнювати кістки та покращувати здоров'я серцево-судинної системи. За словами Ніколи Дель Б'янко, ортопеда, що спеціалізується на лікуванні патологій стоп, "30 – 40 хвилин швидкої ходьби, включені в розпорядок дня, допомагають підтримувати хорошу м'язову тканину і, в той самий час, уповільнюють дегенерацію суглобів, діючи, зокрема, на зміцнення колін, стегон і щиколоток".

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Звернімо увагу, що ці види фізичної активності актуальні не лише для тих, кому за 50. Тому, якщо ти досі не почав турбуватися про власне тіло та здоров'я, то гайда робити це негайно!

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.