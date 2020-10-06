Здавалося б, працюєш у компанії ти довго, часто засиджуєшся на роботу та й не можеш назвати себе кепським співробітником. Але кар'єрний ріст так і не відбувається. Спробуймо розібратися, що ж стає причиною того, що ти тупцюєш на місці.

Не надто приємно спостерігати, як новачки у твоїй компанії швидко підіймаються кар'єрними сходами, а ти – ні. Цілком імовірно, що до свого застою ти теж приклав руку. Men 24 спробує допомогти тобі розібратися, що ж є причиною гальмування кар'єрного росту.

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1. Ти надто грубий

В кожному офісі стіни мають вуха, тож не потрібно думати, що твоя грубість та зухвалість минуться тобі. Цілком імовірно, що ти не надто позитивно ставишся до своїх колег, а іноді – зверхньо. І це може стати причиною того, що керівництво не готове доручати тобі роботу, в якій потрібно буде спілкуватися не лише зі своїми напарниками, а й, до прикладу, інвесторами.

Грубість стосовно керівництва теж не залишається без сліду. Таке ставлення може стати причиною того, що ти ніколи не піднімешся кар'єрними сходами у цій компанії. Тож задумайся над своєю поведінкою, якщо вона не ідеальна.



Постарайся бути ввічливим зі своїми колегами та керівництвом / Фото pixabay

2. Ігноруєш листи

Але іноді буває інша ситуація. Ти максимально ввічливий і добрий з усіма, але все одно стоїш на місці. А причина може критися у звичці ігнорувати електронні листи, які накопичуються на пошті. Не роби так!

Офісна етика каже, що на електронний лист слід відповідати протягом кількох годин. Максимум – до кінця робочого дня. Якщо ж ти відповіси через кілька днів – вважай, що поставив на своїй кар'єрі невеличкий хрест.



Відповідай на листи протягом кількох годин / Фото pixabay

3. Ти поза компанією

У кожній – навіть найменшій – компанії є своя атмосфера, а також традиції. Тож, якщо ти не вітаєшся з усіма співробітниками, як це заведено, – не дивуйся, що кар'єрний ріст тобі не світить.

Корпоративний дух – один з факторів, які об'єднують людей у компанії. Якщо не враховувати бажання заробітку грошей. Тож не потрібно стояти десь осторонь. Не подобається атмосфера – міняй роботу, а не відсиджуйся в кутку.



Будь частиною колективу або змінюй місце праці / Фото pixabay

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4. Відмовляєшся від додаткової роботи

У вкрай рідкісних ситуаціях співробітник компанії виконує лише свою роботу. Часто буває, що тебе можуть попросити когось підстрахувати або просто допомогти. І якщо ти постійно відмовлятимешся – не дивуйся, що твоя кар'єра не матиме ніякого розвитку.

Пам'ятай про те, що у компаніях цінують командних гравців, які з радістю прийдуть на допомогу, якщо це необхідно.



Додаткова робота – норма для більшості компаній / Фото pixabay

5. Твоя робота не приносить користі

На жаль, іноді буває так, що твоя ефективність на роботі не зовсім влаштовує керівництво. І завдання ти виконуєш, і відповідальний, і позитивний. Але показники свідчать про геть інше. Таке теж буває. Тож тут потрібно уважно вивчити "просідаючі" місця та взятися за їхню прокачку.

Якщо не боїшся – підійди до свого керівника та спитай, що ти можеш зробити, аби підвищити свою продуктивність та результативність.



Потурбуйся, щоб твоя робота приносила користь компанії / Фото pixabay

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Не бійся питати порад і удосконалювати свої навички. Втім, якщо ти відчуваєш, що у цій компанії тобі більше нічого не світить, – міняй її. Не потрібно роками сидіти в очікуванні, що одного чудово дня бос вкаже на тебе пальцем, і саме ти обіймеш топову посаду. Змінюйся або змінюй!

