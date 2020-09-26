Шлях до успіху часто – завжди – тернистий і всіяний безліччю складнощів, з якими потрібно щодня стикатися. Але якщо ти не боїшся та готовий іти до кінця, аби досягнути бажаного, ми рекомендуємо скористатися нашими порадами. Вони допоможуть стати успішним і втерти носа усім, хто не вірив у твої починання.

Успішними за лічені хвилини стають лише кіногерої. На тебе ж може чекати вельми непростий шлях, але його можна з гідністю пройти та добитися бажаного. Men 24 спробує тобі допомогти це зробити!

Візьми на озброєння Як досягнути цілі: 3 закони справжнього чоловіка

1. Критика: слухай, але не прогинайся

Хай там як, але критикувати завжди найлегше. Особливо, коли за це беруться експерти, які геть зовсім нічого не тямлять у сфері, якою ти займаєшся. Ба більше, критика – штука суб'єктивна, тож не варто геть усе сприймати серйозно та рвати на собі волосся.

Ми рекомендуємо слухати, але не завжди прислухатися до думки інших. Якщо ти вкладаєшся на повну, то і результат не змусить на себе довго чекати. А диванні критики можуть вивести тебе на хибний шлях. Воно тобі треба?



Критиків можна слухати, але не прислухатися до них / Фото pixabay

2. Чужий досвід для науки

Давай-давай, розказуй нам, що ти вчишся лише на своєму досвіді. А що б так не було. Використовуй для досягнення своєї цілі саме чужий досвід, аби уникнути підводних каменів, об які розбився не один проєкт.

Відрізняй чужий досвід і критику. Досвід дає тобі корисні знання, а критика часто руйнує вщент усі твої мрії та бажання.

3. Справа має приносити кайф

Хай це звучатиме надзвичайно банально, але справа, якою ти займаєшся, повинна приносити не лише гроші, а й задоволення. Якщо ти не кайфуватимеш, то і вигорання швидко наступить, і зникнуть круті ідеї для розвитку. Та й після досягнення бажаної цілі ти просто розслабишся та опустиш руки. Не треба так.

Будь закоханим у свою справу. А ще краще: перетвори хобі на справу всього свого життя.



Твоя справа повинна приносити не лише гроші, а й задоволення / Фото pixabay

4. Теорія для слабаків

Якщо ж серйозно, то теорія важлива, але не на початковому етапі. Ти просто перевантажиш себе потрібною та, часом, непотрібною інформацією, яка ускладнить кроки вперед. Спробуй спочатку трішки поваритися у сфері, яка тебе цікавить. Так ти і досвіду наберешся, і необхідних теоретичних знань теж.

P.S. книжки по типу "Як стати мільйонером" і, так далі не зроблять тебе успішним і багатим. Натомість з гаманця витікатимуть гроші на макулатуру, яка часом немає абсолютно ніякої цінності: ні літературної, ні інформаційної.

5. Шлях до успіху – війна, а не битва

Не потрібно вважати, що одна досягнена мета – уже перемога. Та де там. На тебе очікує безліч битв, які вестимуть до досягнення бажаного успіху. Тож хибна думка, що можна у якийсь момент спокійно сісти, видихнути і не думати ні про що.

Шлях до успіху – вічний рух. Тобі потрібно буде постійно боротися за своє дітище, відбиватися від конкурентів і злісних критиків. Головне – не здаватися та не опускати руки завчасно.



Будь готовий до тривалої війни за своє дітище / Фото pixabay

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Тож не розслабляйся, борися за своє та роби усе можливе для того, аби досягнути успіху. А наші поради допоможуть тобі спокійніше ставитися до критики та не здаватися завчасно.