Казалось бы, работаешь в компании ты долго, часто засиживаешься на работе и не можешь назвать себя плохим сотрудником. Но карьерный рост так и не происходит. Попробуем разобраться, что же становится причиной того, что ты топчешься на месте.

Не слишком приятно наблюдать, как новички в твоей компании быстро поднимаются по карьерной лестнице, а ты – нет. Вполне вероятно, что к своему застою ты тоже приложил руку. Men 24 попытается помочь тебе разобраться, что же является причиной торможения карьерного роста.

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1. Ты слишком грубый

В каждом офисе стены имеют уши, и не нужно думать, что твоя грубость и дерзость сойдут тебе с рук. Вполне вероятно, что ты не слишком положительно относишься к своим коллегам, а иногда – свысока. И это может стать причиной того, что руководство не готово доверять тебе работу, в которой нужно будет общаться не только со своими напарниками, но и, к примеру, инвесторами.

Грубость в отношении руководства тоже не остается без следа . Такое отношение может стать причиной того, что ты никогда не поднимешься по карьерной лестнице в этой компании. Поэтому задумайся над своим поведением, если оно не идеальное.



Постарайся быть вежливым со своими коллегами и руководством / Фото pixabay

2. Игнорируешь письма

Но иногда бывает другая ситуация. Ты очень вежливый и добрый со всеми, но все равно стоишь на месте. А причина может крыться в привычке игнорировать электронные письма, которые накапливаются на почте. Не делай так!

Офисная этика говорит, что на почту следует отвечать в течение нескольких часов . Максимум – до конца рабочего дня. Если ты ответишь через несколько дней – считай, что поставил на своей карьере небольшой крест.



Ответь на письма в течение нескольких часов / Фото pixabay

3. Ты вне компании

В каждой – даже самой маленькой – компании есть своя атмосфера, а также традиции. Поэтому, если ты не здороваешься со всеми сотрудниками, как это принято, – не удивляйся, что карьерный рост тебе не светит.

Корпоративный дух – один из факторов, которые объединяют людей в компании . Если не учитывать желание заработка денег. Поэтому не нужно стоять где-то в стороне. Не нравится атмосфера – меняй работу, а не сиди тихо в углу.



Будь частью коллектива или меняй место работы / Фото pixabay

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4. Отказываешься от дополнительной работы

В крайне редких ситуациях сотрудник компании выполняет только свою работу. Часто бывает, что тебя могут попросить кого-то подстраховать или просто помочь. И если ты постоянно отказываешься – не удивляйся, что твоя карьера не будет иметь никакого развития.

Помни о том, что в компаниях ценят командных игроков, которые с радостью придут на помощь, если это необходимо .



Дополнительная работа – норма для большинства компаний / Фото pixabay

5. Твоя работа не приносит пользы

К сожалению, иногда бывает так, что твоя эффективность на работе не совсем устраивает руководство. И задачи ты выполняешь, и ответственный, и положительный. Но показатели свидетельствуют совсем о другом. Такое тоже бывает. Поэтому здесь нужно внимательно изучить "просадочные" места и взяться за их прокачку.

Если не боишься – подойди к своему руководителю и спроси, что ты можешь сделать, чтобы повысить свою производительность и результативность .



Позаботься, чтобы твоя работа приносила пользу компании / Фото pixabay

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