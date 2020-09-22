Ти можеш тижнями сидіти у спортзалі, але сталевий прес так і не з'явиться. Омріяні кубики буквально випливатимуть у тебе з-під рук. А винним у цьому будеш, як би це дивно не звучало, – ти. Розповідаємо, чому у тебе не з'являється прес і як з цим боротися.

Як показує практика, робота над ідеальним тілом має комплексний підхід. І для нього недостатньо лише виконувати вправи або ж лише харчуватися корисними продуктами. Men 24 спробує пояснити, що ж гальмує процес появи кубиків пресу.

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Твої тренування одноманітні

Вітаємо, ти навчився нарешті підіймати тулуб зі схрещеними за головою руками. Це просто неймовірно. Але, чуваче, цього недостатньо для отримання сталевого пресу. Твої вправи мають бути різноманітними: і динамічними, і статичними. До прикладу, виконуй вправу "велосипед", а також не забувай про планку. Не меншої уваги вартує вправа "скелелаз".

Якщо ти виконуватимеш лише одноманітні вправи, то тіло просто недоотримуватиме необхідного навантаження, аби нарощувати м'язи.



Лише скручувань недостатньо для появи сталевого пресу / Фото fitseven

Ти опрацьовуєш не всі м'язи

Це вже наслідок першої твоєї помилки. Вибачай, але прес – не лише "злітна смуга" на твоєму череві. Це ще й поперечні та косі м'язи. Тож формування бажаного рельєфу потребує прокачування усіх м'язів пресу, а не лише якоїсь їх частини.

Тож виконуй різні вправи, які дозволяють пропрацювати кожну зону твого пресу.

Ти погано харчуєшся

Іноді буває так, що прес у тебе є, але він акуратно замаскований шаром сальця на твоєму пивному пузі. Тож тут одними качаннями не обійтися. Спробуй переглянути свій раціон. Відмовся від оброблених продуктів, доведи до розумного балансу споживання білків, жирів і вуглеводів.

Правильне харчування дозволить не лише позбуватися зайвого, а й нарощувати бажану м'язову масу.



Важливий баланс білків, жирів і вуглеводів у твоєму раціоні / Фото pixabay

Ти качаєш прес, щоб схуднути

Здавалося б, тут усе логічно: пивний живіт, тож і скидати зайве потрібно за допомогою вправ на прес. А от і ні. Тут потрібно додати до цих вправ і кардіотренування. Наприклад, влаштовуй собі ранкові пробіжки у парку. Благо зараз ще тепло, тож не потрібно шукати виправдання своїй ліні.

Варте уваги: спалювання жиру запускається при пульсі від 100 ударів на хвилину.

Ти надто вимогливий

Минув тиждень тренувань, а кубиків пресу нема? От халепа. Насправді ж, кожен організм реагує на фізичні навантаження по-різному, тож не потрібно вимагати від себе неможливого. Також не варто опускати рук завчасно. Можливо, ти десь недопрацьовуєш або ж іноді дозволяєш собі їсти те, чого не вартувало б. Не забувай про комплексний підхід до проблеми.

Пам'ятай, що щоденні тренування стають причиною виснаження, що не надто позитивно впливає на побудову омріяного тіла.



Щоденні тренування виснажують організм і не дають йому відновитися / Фото GQ

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Робота над своїм тілом потребує витримки та неабиякого терпіння. Якщо ж ти мрієш досягнути бажаного результату за лічені дні, то ми вимушені тебе засмутити: це практично неможливо без шкоди для свого здоров'я. Будь наполегливим, дотримуйся рекомендацій тренера та не забувай, що у тебе все вийде. І прес проявиться рано чи пізно.