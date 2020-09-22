Ты можешь неделями сидеть в спортзале, но стальной пресс так и не появится. Желанные кубики будут буквально вытекать у тебя из рук. А виновным в этом будешь, как бы это странно не звучало, – ты. Рассказываем, почему у тебя не появляется пресс и как с этим бороться.

Как показывает практика, работа над идеальным телом имеет комплексный подход. И для него недостаточно только выполнять упражнения или только питаться полезными продуктами. Men 24 попытается объяснить, что же тормозит процесс появления кубиков пресса.

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Твои тренировки однообразные

Поздравляем, ты научился наконец поднимать туловище со скрещенными за головой руками. Это просто невероятно. Но, чувак, этого недостаточно для получения стального пресса. Твои упражнения должны быть разнообразными: и динамичными, и статическими. К примеру, выполняй упражнение "велосипед", а также не забывай о планке. Не меньшего внимания стоит упражнение "скалолаз".

Если ты будешь делать только однообразные упражнения, то тело просто недополучит необходимой нагрузки , чтобы наращивать мышцы.



Только скручиваний недостаточно для появления стального пресса / Фото fitseven

Ты обрабатываешь не все мышцы

Это уже следствие первой твоей ошибки. Извини, но пресс – не только "взлетная полоса" на твоем животе. Это еще и поперечные и косые мышцы. Поэтому формирование желаемого рельефа требует прокачки всех мышц пресса, а не только какой-то их части.

Поэтому выполняй различные упражнения, которые позволяют проработать каждую зону твоего пресса .

Ты плохо питаешься

Иногда бывает так, что пресс у тебя есть, но он аккуратно замаскированный слоем сальца на твоем пивном пузе. Поэтому здесь одними упражнениями не обойтись. Попробуй пересмотреть свой рацион. Откажись от обработанных продуктов, доведи до разумного баланса потребления белков, жиров и углеводов.

Правильное питание позволит не только избавляться лишнего, но и наращивать желаемую мышечную массу .



Важен баланс белков, жиров и углеводов в твоем рационе / Фото pixabay

Ты качаешь пресс, чтобы похудеть

Казалось бы, здесь все логично: пивной живот, поэтому и сбрасывать лишнее нужно с помощью упражнений на пресс. А вот и нет. Здесь нужно добавить к этим упражнениям и кардиотренировки. Например, устраивай себе утренние пробежки в парке. Благо сейчас еще тепло, поэтому не нужно искать оправдания своей лени.

Примечательно: сжигание жира запускается при пульсе от 100 ударов в минуту.

Ты слишком требователен

Прошла неделя тренировок, а кубиков пресса нет? Вот незадача. На самом деле, каждый организм реагирует на физические нагрузки по-разному, поэтому не нужно требовать от себя невозможного. Также не стоит опускать руки раньше времени. Возможно, ты где-то недорабатываешь или иногда позволяешь себе есть то, чего не стоило бы. Не забывай о комплексном подходе к проблеме.

Помни, что ежедневные тренировки становятся причиной истощения , что не слишком положительно влияет на построение желаемого тела.



Ежедневные тренировки истощают организм и не дают ему восстановиться / Фото GQ

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