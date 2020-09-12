Недостатньо просто взяти та прийти у спортзал. Потрібно усвідомлено підійти до тренувань, аби вони не лише не зашкодили тобі, а й принесли бажаний результат. Спробуймо розібратися з найпоширенішими помилками, які робить більшість чоловіків під час виконання вправ.

Ми переживаємо за твоє здоров'я та вболіваємо за тебе, аби ти досягнув бажаного результату у найкоротші терміни. Але наших бажань недостатньо, тож і тобі потрібно прикласти трішки зусиль. Читай на Men 24 про поширені помилки під час виконання вправ і спробуй їх не робити.

Це цікаво

5 днів по 5 хвилин: комплекс вправ для чоловіків, щоб прокачати тіло

1. Відсутність заминки

Якось так склалось, що заминку після тренувань роблять одиниці. І це дуже кепсько, адже після виконання фізичних навантажень потрібно розтягнути м'язи. Це дозволяє їм бути гнучкими, швидше відновитися та зменшити можливі больові відчуття. Крім того, заминка підвищує вміст в організмі соматотропіну, а він відповідає за ріст, у тому числі й м'язової маси.

Відсутність заминки може звести нанівець усі твої старання під час тренування.



Не забувай робити заминку після тренувань / Фото pxhere

2. Неправильна хватка

Ми так швидко хочемо наростити м'язи, сформувати кубики пресу та й узагалі досягнути бажаного ідеального тіла, що геть зовсім забуваємо про правила безпеки. Під час бігу на доріжці ми не надто міцно тримаємось за поручні, а також не надто слідкуємо за правильністю переставлення ніг. Ми вже мовчимо про тягання "заліза" без нагляду тренера, що може не надто добре закінчитися для тебе.

Якщо ігнорувати правила безпеки, то можна запросто пошкодити суглоби. А це стане причиною того, що ти випадеш з процесу тренування на кілька тижнів, а то й більше.

3. Тренування натщесерце

Ти не повіриш, але тренування на голодний шлунок можуть стати причиною ожиріння. Уявляєш? Ти собі без задніх думок надієшся спалити зайве, а твій організм бере і робить усе навпаки.

Чому так відбувається? А тому, що організм починає економити енергію, адже він розуміє, що шлунок геть порожній. Відповідно, ти не позбавляєшся зайвих калорій, а навпаки накопичуєш їх.

Якщо регулярно тренуватися на голодний шлунок – нарощення жирової маси тобі гарантоване.



Ніколи не тренуйся на голодний шлунок / Фото pxhere

Візьми на озброєння

Як набрати вагу чоловікові в домашніх умовах: дієві способи

4. Кава перед тренуванням

Ще одна помилка, яку чомусь допускають багато чоловіків перед заняттям спортом. Ми чудово розуміємо, що ти не виспався, але це не означає, що перед фізичними навантаженнями слід ускладнювати життя своєму серцю.

Якщо пити перед тренуванням каву або енергетик, є ймовірність виникнення проблем з серцево-судинною системою. Тобі це треба?

5. Тренування щодня

Тобі здається, що лише щоденні тренування допоможуть досягнути бажаного результату? А от і ні! Тренери рекомендують навідуватися до спортзалу тричі на тиждень. Це дозволить давати організму відпочити та відновитися. Також перерви між заняттями сприяють нарощуванню м'язів.

Щоденні заняття можуть стати причиною хронічного відчуття втоми, появи проблем із серцем, а також відсутності росту м'язової маси.



В ідеалі тренуватися тричі на тиждень / Фото pexels

Підходь до тренувань з розумом. Якщо ти новачок у цій справі – не полінуйся звернутися по допомогу тренера. Він не лише допоможе підібрати комплекс вправ, які дозволять досягнути максимального ефекту, а й дасть кілька слушних порад, завдяки яким ти уникнеш інших не менш поширених помилок.