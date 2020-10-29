Здавалося б, пари починають жити разом, аби проводити більше часу удвох. Але часто під час стосунків ми виявляємо, що наші добові ритми та звички стоять на заваді щастю та чудовому самопочуттю. Науковці розповіли, чому іноді партнерам варто спати окремо. Читайте на Men 24, як це впливає на вас і ваші стосунки.

Ти ж усвідомлюєш, що майже третину свого життя проводиш уві сні. Тож хотілося б, аби тобі ніхто і ніщо не заважало відпочивати після важкого робочого дня. Що ж робити, якщо на заваді повноцінному сну стоїть твоя кохана? Men 24 розповідає, що стосовно цього думають науковці.

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Доктор філософії, старший біхевіорист і соціолог, а також автор книги "Спільне використання обкладинок: керівництво для кожної пари на краще", Венді Троксель розповіла, чому іноді парам слід "розлучатися на ніч".

Якщо ти та твоя друга половинка легко спите пліч-о-пліч, то це прекрасно. Але ж не всім так пощастило у житті. Якщо звички твого партнера спати заважають відпочивати, подумай про так зване розлучення уві сні.

Ідея проста: ти та твій партнер на ніч відправляєтеся на різні ліжка або у різні кімнати.



Якщо ви можете спати разом і не заважати один одному – чудово / Фото unsplash

Доктор Троксель підтримує цю концепцію, але не її назву. "Слово "розлучення" має такий негативний відтінок, – говорить вона. – Мені подобається, коли пари думають про створення альянсу уві сні та відмовляються від ідеї, що це означає смерть стосунків".

Експерти сходяться на думці, що люди історично занадто багато уваги приділяли спільному ліжку. За словами У. Кріса Вінтера, доктора медичних наук, консультанта з питань сну для чоловіків і автора книги "Рішення для сну", вибір спати окремо не надто відрізняється від вибору займатися іншими повсякденними справами поодинці. Якщо ви хочете побігати разом, відмінно, але якщо один з вас віддає перевагу ранній пробіжці, а інший – нічній, то це теж цілком нормально!



Іноді сон на різних ліжках дозволяє відпочити та набратися сил / Фото unsplash

Хто повинен розглянути питання про розлучення уві сні?

Будь-хто, чий сон перериває партнер. Можливо, твоя кохана хропить, або цілу ніч крутиться, або ж надто пізно лягає чи рано прокидається. У цих випадках спільний сон може зашкодити вашим стосункам, а от роздільний – насправді може зблизити вас.

Які переваги окремого сну?

Згадай минулий раз, коли ти прокидався цілу ніч. Як ти почувався наступного дня? Швидше за все, ти був більш дратівливим і нетерплячим, ніж зазвичай.

"Дослідження у Берклі також показують, що люди менш здатні бачити перспективу свого партнера або читати свої емоції, коли вони не сплять", – додає доктор Троксель.

Це може стати причиною появи одвічних суперечок, відчуття сильного стресу і ще меншої кількості сну.

Підсумок: "Значно веселіше перебувати у стосунках, коли ви обоє добре відпочили", – каже доктор Вінтер.

Як запропонувати спати на окремих ліжках?

Не потрібно зриватися з ліжка та вперто йти спати на диван. Це може образити твою другу половинку. Натомість тобі потрібно провести відкриту і чесну розмову про те, як ваша ситуація впливає на твій добробут. Почни з висловлювань "Я", а потім порадься з партнером, що ви можете зробити.

"Це стосується того, щоб сказати йому: це впливає на те, як я поводжуся з тобою, і це для мене важливо", – зазначає доктор Троксель.

Постав це як спільну мету, над якою ви можете працювати разом заради ваших стосунків, а не як щось, що ви робите лише для власного добробуту!



Відразу спати на дивані – погана ідея, адже спочатку потрібно обговорити проблему / Фото unsplash

Як зробити “розлучення уві сні” вдалим?

Перш за все, це не обов'язково робити щоночі. Можливо, ви вирішите спати наодинці в певні дні. Наприклад, напередодні важливої наради абощо.

Доктор Вінтер, наприклад, любить, щоб люди підходили до цього питання за розкладом. Він рекомендує вибирати дві ночі на тиждень, наприклад, понеділок та четвер, щоб спати у різних кімнатах.

"Це працює, тому що вам не потрібно приймати рішення щовечора, і цікаво проводити такі періоди, коли вас немає, а потім возз'єднуватися", – додав доктор.

Це не означає, що близькість залишиться в минулому. "Пари, які роблять це, успішно зберігають спільний час у ліжку перед тим, як лягти спати для обіймів, близькості та перебування разом, – говорить доктор Троксель. – Це часто той період, коли ми не стикаємося з відволіканням і хаосом дня".

Тим паче, що потреба спати окремо може стимулювати вас частіше займатися сексом. До прикладу, відразу ж перед тим, як відправлятися в сусідню спальню.



Сон окремо може дозволити вам цінувати час, який ви проводите разом в одному ліжку / Фото unsplash

Ти можеш спробувати цю методику, якщо почуваєшся розбитим кожного ранку. Але пам'ятай про те, що надзвичайно важлива подача. Тож будь м'яким і не намагайся звинувачувати кохану в тому, що ти саме ЧЕРЕЗ НЕЇ не висипаєшся.

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