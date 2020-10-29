Казалось бы, пары начинают жить вместе, чтобы проводить больше времени вдвоем. Но часто во время отношений мы обнаруживаем, что наши суточные ритмы и привычки мешают счастью и самочувствию. Ученые рассказали, почему иногда партнерам следует спать отдельно. Читайте на Men 24, как это влияет на вас и ваши отношения.

Ты же понимаешь, что почти треть своей жизни проводишь во сне. Поэтому хотелось бы, чтобы тебе никто и ничто не мешало отдыхать после тяжелого рабочего дня. Что же делать, если на пути полноценному сну стоит твоя возлюбленная? Men 24 рассказывает, что по этому поводу думают ученые.

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Доктор философии, старший бихевиорист и социолог, а также автор книги "Совместное использование обложек: руководство для каждой пары к лучшему", Венди Троксель рассказала, почему иногда парам следует "расставаться на ночь".

Если ты и твоя вторая половинка легко спите бок о бок, то это прекрасно. Но не всем так повезло в жизни. Если привычки твоего партнера спать мешают отдыхать, подумай о так называемом разводе во сне.

Идея проста: ты и твой партнер на ночь отправляетесь на различные кровати или в разные комнаты.



Если вы можете спать вместе и не мешать друг другу – замечательно / Фото unsplash

Доктор Троксель поддерживает эту концепцию, но не ее название. "Слово" развод "имеет такой негативный оттенок, – говорит она. – Мне нравится, когда пары думают о создании альянса во сне и отказываются от идеи, что это означает смерть отношений".

Эксперты сходятся во мнении, что люди исторически слишком много внимания уделяли общей кровати. По словам В. Криса Винтера, доктор медицинских наук, консультанта по вопросам сна для мужчин и автора книги "Решения для сна", выбор спать отдельно не слишком отличается от выбора заниматься другими повседневными делами в одиночку. Если вы хотите побегать вместе, хорошо, но если один из вас предпочитает ранней пробежке, а другой – ночной, то это тоже вполне нормально!



Иногда сон на разных кроватях позволяет отдохнуть и набраться сил / Фото unsplash

Кто должен рассмотреть вопрос о разводе во сне?

Любой, чей сон прерывает партнер. Возможно, твоя любимая храпит, или всю ночь вертится, или же слишком поздно ложится или рано просыпается. В этих случаях совместный сон может повредить вашим отношениям, а вот раздельный – на самом деле может сблизить вас.

Какие преимущества отдельного сна?

Вспомни прошлый раз, когда ты просыпался всю ночь. Как ты чувствовал себя на следующий день? Скорее всего, ты б ы л более раздражительным и нетерпеливым, чем обычно.

"Исследование в Беркли также показывают, что люди менее способны видеть перспективу своего партнера или читать свои эмоции, когда они не спят" , – добавляет доктор Троксель.

Это может стать причиной появления извечных споров, ощущение сильного стресса и еще меньшего количества сна.

Итог: "Значительно веселее находиться в отношениях, когда вы оба хорошо отдохнули", – говорит доктор Винтер.

Как предложить спать на отдельных кроватях?

Не нужно срываться с постели и упрямо идти спать на диван. Это может оскорбить твою вторую половинку. Зато тебе нужно провести открытую и честную беседу о том, как ваша ситуация влияет на твоё благосостояние. Начни с высказываний "Я", а затем посоветуйся с партнером, что вы можете сделать.

"Это касается того, чтобы сказать ему: это влияет на то, как я веду себя с тобой, и это для меня важно" , – отмечает доктор Троксель.

Поставь это как общую цель, над которой можно работать вместе ради ваших отношений, а не как нечто, что вы делаете только для собственного благополучия!



Сразу спать на диване – плохая идея, ведь сначала нужно обсудить проблему / Фото unsplash

Как сделать "развод во сне" удачным?

Прежде всего, это не обязательно делать каждую ночь. Возможно, вы решите спать в одиночестве в определенные дни. Например, накануне важного совещания.

Доктор Винтер, например, любит, чтобы люди подходили к этому вопросу по расписанию. Он рекомендует выбирать две ночи в неделю, например, понедельник и четверг, чтобы спать в разных комнатах.

"Это работает, потому что вам не нужно принимать решение каждый вечер, и интересно проводить такие периоды, когда вас нет, а потом воссоединяться" , – добавил доктор.

Это не значит, что близость останется в прошлом. "Пары, которые делают это, успешно сохраняют общее время в постели перед тем, как лечь спать для объятий, близости и пребывания вместе, – говорит доктор Троксель. – Это часто тот период, когда мы не сталкиваемся с отвлечением и хаосом дня".

Тем более, что потребность спать отдельно может стимулировать вас чаще заниматься сексом. К примеру, сразу же перед тем, как отправляться в соседнюю спальню.



Сон в отдельности может позволить вам ценить время, которое вы проводите вместе в одной постели / Фото unsplash

Ты можешь попробовать эту методику, если чувствуешь себя разбитым каждое утро. Но помни о том, что чрезвычайно важно подача. Поэтому будь мягким и не пытайся обвинять возлюбленную в том, что ты именно ЧЕРЕЗ НЕЕ НЕ высыпаешься.