Ми тут зібралися, щоб допомогти вам. Слід взяти на озброєння поради, які допоможуть більше не конфліктувати через певні проблеми. Це не лише полегшить вам життя, а й дозволить продовжити будувати щасливі та міцні стосунки.

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То що робити у ситуаціях, коли сварки йдуть одна за одною, а причина конфліктів – одна? Розберімося далі.

1. Проаналізуй, що змушує тебе так почуватися

Часто у сварках з партнером, які повторюються за певною схемою або змушують тебе вибухати гнівом сильніше, ніж інші проблеми, є щось на задньому плані. Щось, що ти не до кінця пропрацював. Це ж може стосуватися твоєї коханої.

Тому, коли ти стикаєшся з однією з цих проблем, яка знову і знову викликає у тебе роздратування, і яку ти не можеш вирішити, запитай себе:

Які почуття це у мене викликає?

Це те, що я відчував у дитинстві?

Де ще я переживав ці емоції?



Реальна причина сварки може бути значно глибше / Фото Drazen Zigic

Тоді ти зможеш глибше зануритися в те, чи не є сварка через брудний посуд, наприклад, нагадуванням про певні проблеми, які ти ще не зовсім пропрацював. Якщо це занадто складно для тебе самостійно, ти завжди можеш звернутися до терапії. Тоді допоможуть дістатися до кореня емоцій і знайти спосіб попрацювати над ними, щоб вони не масштабувалися під час найменшої провокації.

2. Не намагайся бути правим

Якщо якесь питання щоразу перетворюється на сварку, важливо, щоб ви навчилися йти на компроміс і визнали, що жоден із вас не має рації, навіть якщо це іноді буває складно. Якщо ж ти наполягатимеш на тому, що один з вас повинен "перемогти", ваша боротьба триватиме й надалі. Якщо навчитися відпускати ситуацію, то можна буде рухатися вдвох далі.

3. Збалансуй рівні конфлікту

У динаміці стосунків у парі, особливо з плином часу або постійного спільного проживання, може з'явитися поведінка, яка сильно дратує іншого, навіть коли ми не зовсім розуміємо, чому. Швидше за все, ти теж стикався з моментом, коли майже все, що робить партнерка, змушує тебе почуватися погано.

Уникай досягнення цього рівні боротьби або роздратування, збалансувавши конфлікт. Наприклад, тобі може не подобатися, як вона одягається на певні події. Але якщо вона поважає тебе і чесна, то ти, ймовірно, можеш не зважати на цей тригер роздратування.



Слід потурбуватися про баланс рівнів конфлікту / Фото cookie_studio

Подумай, чи дійсно ці проблеми, які тебе постійно дратують, є серйозними. Чи, можливо, у порівнянні з позитивними аспектами ваших стосунків, вони не настільки погані.

4. Визнай цінність почуттів

Можливо, причина, через яку твоя партнерка засмучена тобою, не здається тобі серйозною. Але якщо вона важлива для тебе, то знайди час, щоб вислухати її або її потреби. Візьми їх до уваги. Так ви з більшою імовірністю зможете вирішити будь-який конфлікт разом. Це значно краще, ніж ігнорувати проблему, яка, швидше за все, знову випливе на поверхню.

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Пам'ятай, що твої стосунки у твоїх руках. Тож потурбуйся про те, щоб своїми ж руками не зруйнувати все. Зверни увагу на свої реакції під час певних конфліктів. Цілком імовірно, що причина непорозумінь криється значно глибше і однозначно потребує твого втручання.