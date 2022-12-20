Підтримувати стосунки не завжди легко. Слід розуміти, що це теж робота. І потрібно докладати зусиль щодня. Якщо ж ти намагатимешся десь хитрувати, то невдовзі результат тебе засмутить. Ваша щаслива, на перший погляд, історія закінчиться.

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Три проблеми, які руйнують стосунки

Експерти виділили три основні проблеми, які необхідно задовольняти у стосунках. Якщо цього не робити, то невдовзі можна буде прощатися з вашим спільним майбутнім. Отже, спробуймо розібратися, про що йдеться.

1. Відсутність безпеки

За словами психологині Енніс Танасугарн, першим ключем є безпека. Вона складається з впевненості, відчуття, що про тебе турбуються. Що ти можеш довіряти іншій людині. Що тебе вислухають, і що ти отримаєш підтримку тоді, коли цього потребуватимеш.

Але тут потрібно бути вкрай акуратним. Не варто впадати у крайнощі. Наприклад, зі сценарієм "рятувальник / жертва", коли одна людина відчуває, що вона залежить від іншої. Важливо, щоб у стосунках кожен міг довіряти один одному.



Відсутність довіри може зруйнувати стосунки / Фото wavebreakstudio_micro

2. Відсутність автономії

Автономія означає "здатність знати, ким ми є, і діяти відповідно до власних почуттів". Це передовсім залежить від твого вміння любити себе. Здатності ухвалювати рішення та довіряти власним інстинктам незалежно від того, що відбувається ззовні.

Відсутність автономії може призвести до співзалежних і токсичних стосунків. Крім того, це може призвести до постійного підкорення бажанням партнерці, щоб догодити їй. І це може бути розчаруванням, стресом і призвести до бажання втекти від стосунків.

Звичайно, важливо проводити час разом, ухвалювати рішення, які стосуються вас обох. Але не настільки, коли все залежить від думки партнерки. І ти не можеш ухвалити рішення самостійно.



Відсутність автономії призводить до співзалежних стосунків / Фото stefamerpik

3. Відсутність любові

Мовиться не лише про почуття твоєї партнерки. Але й про відсутність любові від тих, кого ти цінуєш. Якщо ти недоотримуватимеш її, то почуватимешся неповноцінним. І не дивно, що ти намагатимешся отримувати прихильність від інших.

Відсутність любові може призвести до співзалежності, низької самооцінки, а також інших проблем. І всі вони можуть вплинути як на динаміку стосунків, так і підвищити ризик створення стресових ситуацій. У такому випадку назвати себе щасливим просто язик не повернеться.

Як бачиш, у двох з трьох проблем суть криється в тобі. Пам'ятай про те, що побудувати щасливі та здорові стосунки можна лише тоді, коли ти пропрацюєш внутрішні переживання.

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