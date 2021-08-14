Ти не повіриш, але допомогти тобі може перегляд порно. Здавалося б, дуже дивна порада для тих, хто збирається на перше побачення. А от і ні. І ми розповімо, чому ці ролики позитивно вплинуть на успіх під час рандеву.

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Чому потрібно дивитися порно перед побаченням

Професорка та психологиня Гуріт Бірнбаум вивчила реакцію 246 гетеросексуальних студентів бакалаврату. Їм показували або фотографію оголеного представника протилежної статі, або фотографію риби. Результати вразили: ті, хто побачив голе фото протягом 0,03 секунди, висловили більшу готовність піти на побачення наосліп, ніж ті, кому показали світлину риби.

За словами Бірнбаум і її колег-дослідників, "сексуальний праймінг" або "активація статевої системи" змушує людей прагнути стати ближчими до потенційних партнерів. Результати підтвердилися як при онлайн-спілкуванні, так і при особистому.

Люди відповідають взаємністю на ці досягнення [викликані еротикою], і це запускає позитивний цикл близькості. Розкриття особистої інформації змушує іншу людину більше любити вас, тим самим мотивуючи його або її відповідати взаємністю. У цілому, секс запускає позитивний цикл зближення з незнайомцем, який у результаті може створити емоційний зв'язок між раніше незнайомими людьми,

– пояснює вона.



Перегляд порно перед побаченням надає упевненості / Фото Unsplash

Якщо на хлопський розум, то перегляд порно перед побаченням дозволяє:

підвищити твою упевненість у собі;

сприяє відчуттю розслабленості;

дозволяє тобі бути відвертішим на побаченні.

А все це вкупі однозначно позитивно вплине на те, чим зустріч завершиться. Але варто також розуміти, що не все і відразу потрібно видавати панянці під час побачення. Наприклад, згадувати про перегляд порно перед зустріччю – не найкраща ідея.

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Тож посприяй викиду ендорфінів, переглянувши порно перед побаченням. Це однозначно підвищить шанси на те, що перше побачення стане другим, а потім і третім.