Ты не поверишь, но помочь тебе может просмотр порно. Казалось бы, очень странный совет для тех, кто собирается на первое свидание. А вот и нет. И мы расскажем, почему эти ролики положительно повлияют на успех во время рандеву.

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Почему нужно смотреть порно перед свиданием

Профессор и психолог Гурит Бирнбаум изучила реакцию 246 гетеросексуальных студентов бакалавриата. Им показывали или фотографию обнаженного представителя противоположного пола, или фотографию рыбы. Результаты поразили: те, кто увидел голое фото в течение 0,03 секунды, выразили большую готовность пойти на свидание вслепую, чем те, кому показали фотографию рыбы.

По словам Бирнбаум и ее коллег-исследователей, "сексуальный прайминг" или "активация половой системы" заставляет людей стремиться стать ближе к потенциальным партнерам. Результаты подтвердились как при онлайн-общении, так и при личном.

Люди отвечают взаимностью на эти достижения [вызваны эротикой], и это запускает положительный цикл близости. Раскрытие личной информации заставляет другого человека больше любить вас, тем самым мотивируя его или ее отвечать взаимностью. В целом, секс запускает положительный цикл сближение с незнакомцем, который в итоге может создать эмоциональную связь между ранее незнакомыми людьми,

– объясняет она.



Просмотр порно перед свиданием придает уверенности / Фото Unsplash

Если на мужицкий ум, то просмотр порно перед свиданием позволяет:

повысить твою уверенность в себе;

способствует ощущению расслабленности;

позволяет тебе быть откровенным на свидании.

А все это вместе однозначно положительно повлияет на то, чем встреча завершится. Но стоит также понимать, что не все и сразу нужно выдавать барышне во время свидания. Например, вспоминать о пересмотре порно перед встречей – не лучшая идея.

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