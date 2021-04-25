Ты когда-нибудь замечал, что чувствуешь себя максимально хорошо после отличного секса? Конечно же, это очень приятное чувство. Но задумывался ли ты, почему чувствуешь себя счастливым после занятия любовью? Ученые уже имеют ответ на этот вопрос.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Личность и социальная психология" , ученые обнаружили, почему после секса мы чувствуем себя счастливыми. Конечно же, сам по себе секс – отличное занятие. Но на наше состояние влияет также и эмоциональное сближение с человеком, который рядом.

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Для этого наблюдения ученые опросили 335 случайных людей, которые находились в отношениях. Их интересовала сексуальная активность респондентов, удовлетворенность жизнью, а также "частота ласковых прикосновений". Под последним имеется в виду, насколько часто партнеры целовались, обнимались и тому подобное.

Секс дарит ощущение счастья

Оказалось, люди, которые часто занимались сексом и имели высокую "частоту нежных прикосновений", сообщали, что чувствуют себя счастливее. Поэтому тесный физический контакт в паре с романтическим времяпрепровождением до, во время и после позволяет нам получать яркую палитру эмоций.

Однако, немного изучив данные, исследователи пришли к выводу, что человека в большей степени счастливыми делали именно прикосновения, а не регулярный секс. Поэтому вывод напрашивается сам собой: секретный ингредиент ощущение счастья после секса – ласковые прикосновения и объятия.



Объятия и поцелуи после секса делают нас счастливее / Фото Unsplash

Секс кажется полезным не только из-за его физиологических и гедонистических эффектов. Но и потому, что он способствует сильной и позитивной связи с партнером,

– отмечает исследователь Аник Деброт.

Он предполагает, что сам секс заставляет тебя чувствовать себя потрясающе. Но именно романтические объятия становятся вишенкой на торте.

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