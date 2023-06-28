Отношения, в которых необходимо чем-то "заменить" физическое присутствие. В лентах они всегда увлекательны и заканчиваются тем, что один из вас переезжает туда, где живет другой, чтобы вы могли быть вместе.

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Но мы знаем, что реальная жизнь и отношения почти никогда не бывают такими, как их изображают в романтических фильмах. Ведь в реальном мире нет сценария и нет ничего, что гарантировало бы, что все сложится так, как мы хотим, даже когда все кажется прекрасным.

И да, это правда, что отношения на расстоянии могут работать и даже быть успешнее, чем некоторые "с глазу на глаз". Но также правда, что они могут потребовать больше усилий и определенных правил. И что бывают ситуации, которые могут привести к их полному разрушению и расставанию с кем-то, кто находится далеко или живет в другом городе, что не менее болезненно.

Как сообщает Marriage.com, исследование показало, что 40% отношений на расстоянии оканчиваются неудачей. Но ты также можешь повысить свои шансы на успех, если будешь знать основные причины, почему отношения на расстоянии не удаются, и уделять этому особое внимание.

1. Нет ощущения прогресса или плана

Как сообщает MindBodyGreen, опрос, проведенный Superdrug Online Doctor, показал, что одна очень важная причина, которая может быть фатальной для отношений на расстоянии, и она является основным фактором, почему они заканчиваются.



Может возникать ощущение, что в паре отсутствует прогресс / Фото Drazen Zigic

В опросе говорится, что ощущение того, что ситуация не развивается, что нет плана на будущее и что нет предложения изменить ситуацию и превратить отношения в личные. Все это приводит к тому, что многие живущие на расстоянии пары в результате разводятся.

На самом деле это может нанести вред любым отношениям, но особенно досадно, когда пара не живет в одном городе и ее будущее неясно.

2. Очень разные жизни

Когда вы живете в разных местах, то у вас обоих очень разные друзья, жизненные ритмы и ситуации, с которыми приходится сталкиваться. Это может привести к тому, что вы сойдете с одной и той же страницы или начнете хотеть разных вещей.

Эти разные ритмы и образы жизни могут привести к тому, что пары, живущие на большом расстоянии, удаляются друг от друга или даже у них меньше времени, чтобы оставаться на связи и работать над своими отношениями.

3. Плохая коммуникация и прозрачность

Общение имеет немаловажное значение для пар, друзей и даже семей. Не только для того, чтобы узнать друг друга, но и для того, чтобы решать проблемы, быть в курсе проблем и забот, чувствовать, что ты – часть жизни твоей партнерши, а также ключ к установлению доверия.

Нехватка общения может привести к тому, что люди удалятся друг от друга или не будут чувствовать связь. Отсутствие прозрачности может привести к неуверенности, сомнениям и разочарованиям, которые являются факторами, которые негативно влияют на отношения.

4. Стоимость путешествий

У большинства отношений на расстоянии есть планы видеться и находиться в одном пространстве несколько раз в год, а это значит путешествовать, будь то дорогой или самолетом.

И это может быть проблематично не только из-за нехватки времени (особенно, если взять отпуск не так просто), но и из-за расходов. Ведь путешествия часто не супердоступны, и это может начать уменьшать частоту ваших встреч в одном месте.

5. Нехватка близости

Близость должна быть физической и эмоциональной. Секс является важным вопросом, но есть также сторона эмоциональной связи и создание связи, которая помогает им чувствовать себя близкими. Пребывание не в одном пространстве усложняет близость, и это часть того, что может заставить пары, живущие на расстоянии, чувствовать себя разобщенными или чувствовать, что их потребности не удовлетворяются.



В отношениях на расстоянии всегда будет недостаточно близости / Фото freepik

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Отношения на расстоянии – непростая материя. Если вы начали их строить, то нужно делать шаги навстречу. Сделать то, чтобы вы могли быть вдвоем не только сквозь тысячи километров, но и на постоянной основе.