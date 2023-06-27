Типи обіймів можуть передавати різні повідомлення: від заспокійливих і підтримуючих до пристрасних і романтичних жестів. Ось сім типів обіймів і те, що вони зазвичай означають.

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1. Дружні обійми

Це теплі та невимушені обійми, якими люди обмінюються, щоб продемонструвати дружбу, вдячність або радість при зустрічі. Обійми легкі і короткі, обидві руки злегка обхоплюють одна одну.

2. Обійми для втіхи

Ці обійми призначені для розради та підтримки у важкі часи. Вони передбачають міцні обійми, коли одна людина обіймає іншу, даруючи відчуття безпеки та заспокоєння. Обійми виражають емпатію, турботу і готовність бути поруч з тим, хто цього потребує.

3. Романтичні обійми

Обійми – це інтимний жест, який виражає романтичну зацікавленість. Це тісні, тривалі обійми, часто з обома тілами, щільно притиснутими одне до одного. Романтичні обійми означають глибоку прихильність, бажання і сильний емоційний зв'язок.



Обійми можуть виражати романтичну зацікавленість / Фото prostooleh

4. Ведмежі обійми

Ведмежі обійми – це сильні та захоплені обійми. Вони полягають в тому, що обидві руки міцно обхоплюють іншу людину, іноді відриваючи її від землі. Ці обійми демонструють хвилювання і радість у бурхливій манері. Зазвичай їх практикують близькі друзі або члени сім'ї, які давно не бачилися.

5. Обійми з поплескуванням по спині

Це короткі обійми з ніжними поплескуваннями по спині. Це дружній і заспокійливий жест, який часто виражає заохочення або підтримку. Поплескування по спині може означати бажання втішити або підбадьорити іншу людину. Цей тип обіймів прийнятий між друзями, колегами або членами команди.

6. Ввічливі обійми

Ввічливі обійми – це стримані та офіційні обійми, які зазвичай використовуються в професійній або незнайомій атмосфері. Вони передбачають швидкі та легкі обійми, з дотриманням шанобливої відстані між тілами. Цей тип обіймів часто супроводжується рукостисканням або ввічливим привітанням, поширеним на офіційних світських зустрічах або в професійному середовищі.



Також нам властиво обійматися з ввічливості / Фото freepik

7. Притискання всім тілом

Цей вид обіймів передбачає міцне стискання і контакт усім тілом. Вони означають глибокий емоційний зв'язок. Обійми всім тілом свідчать про глибоке почуття турботи, прихильності та бажання, щоб інша людина відчувала себе захищеною і коханою.

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Обійми бувають різними. Якими б вони не були, ми рекомендуємо не відмовлятися від них. Вони допомагають проявити підтримку, зберегти контакт і демонструвати свої почуття.