Немає нічого страшного у тому, що ти поки ні з ким не зустрічаєшся. Але якщо у тебе відповідне бажання є, але не складається з реалізацією, то щось ти робиш не так. Є щонайменше 5 не надто очевидних причин, чому у тебе досі немає дівчини. Пройдемося по них і допоможемо тобі дати з ними раду.

Ми на Men 24 виділили 5 причин, через які тобі складно побудувати нові стосунки. Візьми на озброєння!

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Ти багато сидиш вдома

Звичайно ж, карантин позаганяв нас усіх по домівках. І за кілька місяців ми настільки звикли відсиджуватися у своїх затишних "бункерах", що просто боїмося повноцінно повертатися до життя. Але так не може тривати вічність.

Почни бодай виходити на прогулянки, якщо боїшся закритих приміщень. Якщо ж хочеш десь посидіти, то можеш сміливо пити каву та насолоджуватися смаколиками на терасах. Благо, погода ще дозволяє це робити. Так, до слова, у тебе є шанси познайомитися з кимось в улюбленій кав'ярні.



Спробуй вибратися зі свого затишного "бункера" / Фото pixabay

Ти не доглядаєш за собою

Не забувай по те, що спочатку дівчину вражає твій зовнішній вигляд, а потім – ти в цілому. Тож потурбуйся, щоб на тобі не були старі розтягнуті спортивні штани та футболка, яка добрий тиждень проситься до прання.

Їй має бути приємно стояти поруч з тобою, тож у тебе має бути щонайменше: охайна стрижка та чистий одяг.



Пам'ятай про свій зовнішній вигляд / Фото pixabay

Ти закритий від світу

Ти часто приховуєш свої справжні емоції, адже боїшся, що тебе можуть використати або зрадити. Така поведінка може стати наслідком не надто вдалих попередніх стосунків. І вона надзвичайно сильно заважає тобі стати щасливим. Але не варто всіх рівняти під одну лінію.

Почни трохи довіряти людям, не бійся відкриватися та розповідати більше про себе. Це дозволить тобі легше знайомитися з новими людьми.



Не бійся відкриватися іншим людям / Фото pixabay

Ти боїшся знайомитися

Ясна річ, що за останні роки все перевернулося з ніг на голову. Тож не дивно, що дівчата самі залюбки підходять у барі до чоловіків, які їм подобаються. Але так роблять не всі. Тож, якщо ти думаєш, що можна просто відсидітися десь у темному куті, поки тебе не побачать, – то ця стратегія приречена на провал.

Побутує стереотип, що красиві та спокусливі панянки завжди зайняті. Насправді ж, до них часто бояться підійти, що робить їх не менш самотніми, ніж тебе. Тож спробуй бодай познайомитися. Без задніх думок і планів на майбутнє.



Не соромся знайомитися на вулиці або в кафе / Фото pixabay

Тобі бракує впевненості

Ну гаразд, припустимо, що ти нарешті підійшов до панянки, яка тобі подобається. Але і цього недостатньо, якщо ти почнеш запинатися, губитися у словах і червоніти. Звичайно ж, деяким кобітам така поведінка сподобається, але не всім. Тож попрацюй трішки над своєю впевненістю.

Ідеальний варіант – позайматися курсами ораторського мистецтва. Вони дозволять не лише поставити голос, а й бути хоробрим навіть у тих ситуаціях, коли почуваєшся максимально дискомфортно.



Наберися упевненості, аби не розгубитися під час побачення / Фото pixabay

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Хочеш побудувати стосунки – не бійся робити перший крок, знайомитися, спілкуватися та відкриватися новим людям. Повір, це не так страшно, як може здаватися.