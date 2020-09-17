Скласти про себе перше враження вдруге у тебе точно не вийде. Тож якщо ти не хочеш, аби перше побачення стало останнім, – ніколи не підіймай одну з цих тем. Не зіпсуй враження про себе безглуздими балачками, які можуть відштовхнути дівчину.

Ми на Men 24 розповімо тобі про чотири заборонені теми для спілкування на першому побаченні. Намагайся оминати їх десятою дорогою.

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1. Релігія та політика

Напередодні місцевих виборів так і свербить переконатися, чи однодумці ви зі своєю потенційною партнеркою. Але ми рекомендуємо дізнатися про це на побаченні другому або третьому. Те ж стосується віросповідання. Нахіба тобі знати про ваші розбіжності з порогу? Дозволь спочатку вам сподобатися один одному.



Про релігію та політику при першій зустрічі говорити не варто / Фото pixabay

2. Фінансовий стан

Ясна річ, що коронакриза витиснула з нас усі соки, спустошивши наші заощадження. Але зовсім не обов'язково про це розповідати на кожному побаченні. Те ж стосується пристойної фінансової подушки. Хочеш, щоб їй здалося, що ти збираєшся її купити? Спокійніше, чоловіче. Це так не працює.

3. Проблеми зі здоров'ям

Звичайно ж, наступить ця "година X", коли вона дізнається про твій гастрит, хронічне безсоння та необхідність щотижня ходити на масаж, аби розслабити спину. Але не варто оце все насипати з першого ж побачення. Не варто створювати образ немічного старця, котрий вічно бореться зі своїми болячками. Не забувай, що перше побачення – про легкість та невимушеність спілкування.



Намагайся на першому побаченні не згадувати усі свої хронічні захворювання / Фото pixabay

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4. Колишні дівчата

Справжній смертний гріх усіх хлопців на першому побаченні – розмови про колишніх пасій. Не роби так, чувак! По-перше, з порогу порівнювати потенційну партнерку зі своєю екс – не етично. Зовсім. По-друге, будь готовий до її розповідей про колишніх. Ти це витримаєш? По-третє, ти прийшов будувати нові стосунки? То якого милого пригадуєш попередні?

Потурбуйся про те, щоб перше побачення не стало останнім. Намагайся бути галантним і однозначно не говори на одну з тем, які ми згадали вище. І буде тобі щастя!