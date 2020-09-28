Нет ничего страшного в том, что ты пока ни с кем не встречаешься. Но если у тебя соответствующее желание есть, но не складывается с реализацией, то что-то ты делаешь не так. Есть минимум 5 не слишком очевидных причин, почему у тебя до сих пор нет девушки. Пройдемся по ним и поможем тебе с ними управиться.

Мы на Men 24 выделили 5 причин, по которым тебе сложно построить новые отношения. Возьми на вооружение!

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Ты много сидишь дома

Конечно же, карантин загнал нас всех по домам. И через несколько месяцев мы настолько привыкли отсиживаться в своих уютных "бункерах", что просто боимся полноценно возвращаться к жизни. Но так не может продолжаться вечность.

Начни хотя бы выходить на прогулки, если боишься закрытых помещений . Если же хочешь где-то посидеть, то можешь смело пить кофе и наслаждаться вкусностями на террасах. Благо, погода еще позволяет это делать. Так, к слову, у тебя есть шансы познакомиться с кем-то в любимой кофейне.



Попробуй выбраться из своего уютного "бункера" / Фото pixabay

Ты не ухаживаешь за собой

Не забывай о том, что сначала девушку поражает твой внешний вид, а потом – ты в целом. Поэтому позаботься, чтобы на тебе не были старые растянутые спортивные штаны и футболка, которая добрую неделю просится к стирке.

Ей должно быть приятно стоять рядом с тобой, а значит у тебя должна б ы ть: опрятная стрижка и чистая одежда .



Помни о своем внешнем виде / Фото pixabay

Ты закрыт от мира

Ты часто скрываешь свои истинные эмоции, ведь боишься, что тебя могут использовать или изменить. Такое поведение может стать следствием не слишком удачных предыдущих отношений. И оно очень сильно мешает тебе стать счастливым. Но не стоит всех равнять под одну гребенку.

Начни немного доверять людям, Не бойся открываться и рассказывать больше о себе . Это позволит тебе легче знакомиться с новыми людьми.



Не бойся открываться другим людям / Фото pixabay

Ты боишься знакомиться

Понятное дело, что за последние годы все перевернулось с ног на голову. Неудивительно, что девушки сами охотно подходят в баре к мужчинам, которые им нравятся. Но так делают не все. Поэтому, если ты думаешь, что можно просто отсидеться где-то в темном углу, пока тебя не увидят, – то эта стратегия обречена на провал.

Бытует стереотип, что красивые и соблазнительные барышни всегда заняты . На самом деле, к ним часто боятся подойти, что делает их не менее одинокими, чем тебя. Поэтому попробуй хотя бы познакомиться. Без задних мыслей и планов.



Не стесняйся знакомиться на улице или в кафе / Фото pixabay

Тебе не хватает уверенности

Ну ладно, допустим, что ты наконец подошел к леди, которая тебе нравится. Но и этого недостаточно, если ты начнешь запинаться, теряться в словах и краснеть. Конечно же, некоторым дамам такое поведение понравится, но не всем. Поэтому поработай немного над своей уверенностью.

Идеальный вариант – позаниматься курсами ораторского искусства . Они позволят не только поставить голос, но и быть храбрым даже в тех ситуациях, когда чувствуешь себя максимально дискомфортно.



Наберись уверенности, чтобы не растеряться во время свидания / Фото pixabay

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