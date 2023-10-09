Сразу же оговоримся, что не следует серьезно относиться ко всему, что мы напишем дальше. Но задуматься можно, чтобы извлечь максимум пользы от физической активности.

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1. Тренажерный зал не будет оценивать тебя

Одна из лучших причин, почему спортзал лучше за секс, – это очень спокойный процесс поступления в него. Если ты можешь платить ежемесячный взнос, то ты, друг, принят. Никаких тщательных проверок – нравится ли прическа, не зауженные штаны, не ты ли, не дай Бог, есть ботаном. Это просто быстрое движение карты и вперед.

2. Тренажерный зал вознаграждает тебя

Тренажерный зал вознаградит тебя подтянутым прессом, стройными бедрами, способностью бежать вверх по лестнице, не останавливаясь на полпути. Конечно, секс – это отличное упражнение, но он не может сравниться с пилатесом, беговой дорожкой и несколькими подходами на тренажерах для сжигания калорий и тонизации ягодиц. К тому же, если ты выбираешь хороший спортзал, то можешь получить реальное вознаграждение, например случайный кекс или 10% скидку.



Тренажерный зал будет вознаграждать тебя / Фото master1305

3. Тренажер – праздник для глаз

Да-да, тренажерным залом бродят очень и очень много привлекательных людей. Возможно, произойдет так, что поход в тренажерку может еще и завершиться сексом. В то же время не так часто секс может завершиться походом в зал.

4. Тренажерный зал – мир возможностей

Посмотри на эти тренажеры! Каков богатый выбор и возможность исследовать новые виды спорта. Ты можешь делать все, что угодно. Главное – выбрать то, что нравится тебе больше всего и отдаться процессу сполна.

5. Ты можешь смело менять тренажерный зал

Если ты присоединился к сети тренажерных залов, большинство из них позволяют тебе пользоваться членством во всех своих филиалах. Итак, если тебя нет по работе или ты взял небольшой мини-перерыв, ты можешь просто воспользоваться другим спортзалом. Почему-то это работает не так гладко, когда речь идет о человеке, с которым ты спишь, не правда ли?



Всегда можно пойти в другой тренажерный зал / Фото Seniv Petro

6. Тренажерный зал тебя не критикует

Занятия в спортзале поощряют тебя чувствовать себя хорошо, подталкивают тебя к достижению тела твоей мечты. В спортзале тебе не скажут, что ты прибавил лишний вес. А вот девушка, которую ты встретил в баре, вполне может.

7. Ты можешь покинуть зал в любое время

На самом деле, мы не уверены, что это чистая правда. Но реальность такова: когда покупаешь абонемент, то перестать ходить в спортзал гораздо легче. А вот когда начинаешь строить отношения, то сойти с пути может быть не так-то просто.

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Как ты понял, этот материал максимально шутлив. Но в каждой из шуток есть доля правды, не правда ли?