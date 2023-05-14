Спробуймо разом пройтися поширеними помилками, пов'язаними з прелюдією. Що та як не потрібно робити, якщо не хочеш зіпсувати інтимну зустріч. Гайда прокачувати скіли, щоб отримувати максимум задоволення від цього фантастичного заняття.

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1. Відсутність прелюдії

Однією з найбільших помилок, яку роблять люди, є пропуск або повне ігнорування прелюдії. Найбільш недооціненою річчю є прелюдія, і обидва партнери повинні бути в настрої для неї. Прелюдія робить все це, і вона також будує очікування. Її пропуск може призвести до відсутності збудження і зменшення інтимного досвіду.

2. Ігнорування спілкування

Спілкування ключове як під час прелюдії, так і під час статевого акту. Ігнорування вербальних і невербальних сигналів партнера може призвести до дискомфорту або навіть болю. Якщо тобі бракує спілкування, секс може бути дуже нудним або вимушеним. Завжди спілкуйся зі своєю партнеркою і звертай увагу на мову її тіла, щоб переконатися, що їй комфортно і вона отримує задоволення.



Не забувай про спілкування під час прелюдії / Фото teksomolika

3. Бути занадто грубим

У той час як деякі люди насолоджуються більш грубою та інтенсивною прелюдією, інші віддають перевагу більш ніжним дотикам. Занадто грубі дотики можуть сильно відштовхнути партнера і спричинити дискомфорт або біль. Завжди радься зі своєю партнеркою, щоб переконатися, що інтенсивність прелюдії її влаштовує. Дізнайся, що їй подобається, і знайдіть золоту середину для задоволення як тебе, так і твоєї партнерки.

4. Зосереджуєшся лише на одній ділянці

Прелюдія містить багато речей, починаючи з твоєї поведінки протягом дня і безпосередньо перед тим, як ви спробуєте зайнятися сексом. Коли ми говоримо про тіло, це передбачає дослідження різних ерогенних зон на тілі твоєї партнерки. Зосередження лише на одній ділянці, наприклад, на грудях або геніталіях, може відвернути увагу і викликати дискомфорт. Досліджуйте вдвох різні ділянки тіла, щоб з'ясувати, що вам подобається найбільше.

5. Поспіх

Секс не буває поспішним, якщо тільки він не є швидким за згодою. Прелюдія повинна бути повільною і чуттєвою. Поспіх може сильно відвернути та викликати дискомфорт. Не поспішай і насолоджуйся досвідом з партнеркою.

6. Ігнорування особистої гігієни

Особиста гігієна дуже важлива під час прелюдії. Ігнорування особистої гігієни може сильно відштовхнути твою партнерку та викликати дискомфорт. Завжди обов'язково мийся перед тим, як займатися будь-якою сексуальною активністю. Це також стосується запаху твого тіла, нігтів і стоп, вух, волосся тощо.



Прийми душ перед сексом / Фото freepik

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Прелюдія надзвичайно важлива для хорошого та пристрасного сексу. Вона дозволяє досягнути того рівня збудження, який дозволить отримувати максимум задоволення від процесу, яким щодня займаються мільйони людей по всьому світу.