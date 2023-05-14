Давайте попробуем вместе пройтись распространенными ошибками, связанными с прелюдией. Что да как не нужно делать, если не хочешь испортить интимную встречу. Айда прокачивать скилы, чтобы получать максимум удовольствия от этого фантастического занятия.

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1. Отсутствие прелюдии

Одной из самых больших ошибок, которую совершают люди, является пропуск или полное игнорирование прелюдии. Наиболее недооцененной вещью является прелюдия, и оба партнера должны быть в настроении для нее. Прелюдия делает все это, и она тоже строит ожидания. Ее пропуск может привести к отсутствию возбуждения и уменьшение интимного опыта

2. Игнорирование общения

Общение ключевое как во время прелюдии, так и во время полового акта. Игнорирование вербальных и невербальных сигналов партнера может привести к дискомфорту или даже боли. Если у тебя нет общения, секс может быть очень скучным или вынужденным. Всегда общайся со своей партнершей и обращай внимание на язык ее тела, чтобы убедиться, что ей комфортно и она получает удовольствие.



Не забывай об общении во время прелюдии / Фото teksomolika

3. Быть слишком грубым

В то время как некоторые люди наслаждаются более грубой и интенсивной прелюдией, другие предпочитают более нежные прикосновения. Слишком грубые прикосновения могут сильно оттолкнуть партнера и вызвать дискомфорт или боль. Всегда советуйся со своей партнершей, чтобы убедиться, что интенсивность прелюдии ее устраивает. Узнай, что ей нравится, и найдите золотую середину для удовольствия как тебя, так и твоей партнерши.

4. Сосредотачиваешься только на одном участке

Прелюдия содержит много вещей, начиная с твоего поведения в течение дня и непосредственно перед тем, как вы попытаетесь заняться сексом. Когда мы говорим о теле, это предполагает исследование разных эрогенных зон на теле твоей партнерши. Сосредоточение только на одном участке, например, на груди или гениталиях, может отвлечь внимание и вызвать дискомфорт. Исследуйте вдвоем разные участки тела, чтобы выяснить, что вам нравится больше всего.

5. Спешка

Секс не бывает поспешным, если только он не быстрый по согласию. Прелюдия должна быть медленной и чувственной. Спешка может сильно оттолкнуть и вызвать дискомфорт. Не спеши и наслаждайся опытом с партнершей.

6. Игнорирование личной гигиены

Личная гигиена очень важна во время прелюдии. Игнорирование личной гигиены может сильно оттолкнуть твою партнершу и вызвать дискомфорт. Всегда обязательно мойся перед тем как заниматься любой сексуальной активностью. Это касается запаха твоего тела, ногтей и стоп, ушей, волос и т.д.



Прими душ перед сексом / Фото freepik

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Прелюдия очень важна для хорошего и страстного секса. Она позволяет достичь того уровня возбуждения, который позволит получать максимум удовольствия от процесса, которым каждый день занимаются миллионы людей по всему миру.