Так, панянки мають властивість зберігати низку таємниць. Задля справедливості, ми теж далеко не втекли. Але цього разу не про нас. Краще спробуймо розібратися, що приховують від нас жінки. Можливо, твоя партнерка теж не про все тобі розповідає.

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1. Ніколи не було оргазму

Я одружена вже 5 років, і ми з чоловіком займаємося сексом щонайменше двічі на тиждень. Чоловікові це подобається, але триває недовго. Я тримаю в таємниці той факт, що я ніколи не мала оргазму. Це розчавить його самолюбство,

– зізнається одна панянка.

Вона зауважила, що стільки разів імітувала оргазм, що серце чоловіка буквально розбилося б від цієї інформації. Вона поділилася цим зі своїм найкращим другом. Він запевнив, що краще обговорити проблему з чоловіком. Але жінка не наважилася.

Що ми маємо у цьому випадку? Так, тиск на жінок, які буцімто зобов'язані досягати оргазму щоразу. Ні, не повинні. До слова, як і ти.



Іноді жінки можуть просто імітувати оргазм / Фото yanalya

2. Подобається секс зі збоченнями

"Ми з чоловіком дуже активні в сексуальному плані, і ми спробували кілька позицій. Але я завжди хотіла робити більше і пробувати більше речей. Мені більше подобається БДСМ, але мій чоловік проти цього, тому я ніколи не говорила йому про це", – зауважила інша героїня.

Вона прагне, щоб її зв'язували, шльопали та грубо з нею поводилися. Але вона не впевнена, чи варто про це відкрито розповідати чоловікові. Та й загалом консервативне суспільство, в якому вона живе, може не сприйняти такі вподобання.

3. Відраза до орального сексу

"Це як рятівний круг нашого шлюбу за зачиненими дверима, але я ненавиджу його від щирого серця. Мій чоловік любить спускатися до мене і хоче, щоб я робила те ж саме, але коли я це роблю, я затримую дихання, щоб швидше закінчити. Мій чоловік думає, що це єдиний спосіб, який я знаю, тому він ніколи не штовхає мене; правда полягає в тому, що я вважаю це огидним і незручним", – каже інша жінка.

Водночас вона зазначила, що це її сексуальний секрет. І вона навряд чи наважиться зізнатися чоловікові, щоб не зруйнувати гармонію у стосунках між ними. Зокрема, в інтимному плані.

4. Подобаються дотики жінок

"Секс з моїм чоловіком чудовий, але у мене є великий секрет. Мені подобається і я хочу відчувати іншу жінку, коли мій чоловік спостерігає за мною", – зазначила ще одна героїня.

Вона прагне спробувати зайнятися сексом утрьох. Але в цьому випадку чоловік матиме роль спостерігача. Правда, вона складно собі уявляє, щоб зізнатися коханому у своїй сексуальній фантазії. Тож вона так і залишається фантазією без реалізації.



Іноді жінки не зізнаються, що мріють про секс утрьох / Фото yanalya

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До чого ми це все? А до того, що надзвичайно важливим у стосунках є рівень довіри. Якщо він високий, то ніхто ні перед ким не матиме секретів. І вони не змушуватимуть когось з партнерів почуватися ніяково або соромитися своїх бажань. Ось і все.