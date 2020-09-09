Мужчины с бородой нравятся женщинам гораздо больше, чем без. По крайней мере об этом свидетельствуют исследования последних лет. И это заставляет нас задуматься, а что же становится причиной такой привлекательности бородачей в глазах представительниц прекрасной половины человечества. Попробуем разобраться.

Мы на Men 24 собрали перечень из очевидных и не совсем причин, по которым женщины отдают предпочтение именно бородатым мужчинам. Возьми на вооружение, если хочешь, чтобы у тебя от барышень отбоя не было.

Возьми на вооружение

4 черты характера, которые привлекают женщин как магнит

1. Зрелый мужчина

Ты, наверное, тоже заметил, что отсутствие растительности на лице делает тебя визуально моложе. И все, казалось бы, замечательно: выглядишь моложе – успех гарантирован, а вот и нет.

Барышни же ищут для отношений зрелых и опытных мужчин . И именно бородатые представители нашего племени им такими и кажутся.



Борода – признак зрелости мужчины / Фото pixabay

2. Мужественный мужчина

Так или иначе, а борода все еще ассоциируется у нас с предками. Женщина в бородатом мужчине видит того, с кем она будет в полной безопасности, родит ему потомство и будет оберегать семейный очаг.

Борода – триггер первобытных чувств, которые кроются где-то в глубине каждого из нас. Вдруг ты и вепря на ужин принести сможешь?

3. Ухоженный мужчина

Борода нуждается в уходе. Более того, она требует тщательного ухода, ведь каждый мужчина знает, что растительность на лице не так уж просто обуздать.

Поэтому наличие бороды означает, что перед женщиной стоит мужчина, который умеет и имеет желание следить за своим внешним видом . Соответственно, он будет заботиться и о своей возлюбленной. Если, конечно же, не будет застревать у зеркала на несколько часов в день.



Наличие бороды означает, что мужчина умеет ухаживать за собой / Фото pixabay

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4. Талантливый оратор

Нет-нет, мы не о красноречии здесь решили поговорить. Конечно же, одно другому не мешает, но женщины в один голос утверждают: мужчины с бородой делают кунилингус ярче.

Оно и неудивительно, ведь борода при контакте с кожей в зоне паха активирует нервные окончания , что положительным образом влияет на ощущения женщины. Твоя же задача – не забывать тщательно мыть бороду перед оральным сексом!

5. Здоровый мужчина

Наличие бороды свидетельствует и о здоровье мужчин ы . Если она густая и пышная, то у женщины не возникает даже сомнений, что перед ней настоящий альфа-самец, который буквально пышет силой, здоровьем и энергией.

И вообще, густая борода – признак высокого содержания тестостерона , что гарантирует здоровое потомство и бешеную страсть в постели. Поэтому не удивляйся, почему в баре женщины с легкостью ведут беседы с незнакомыми бородачами.



Густая борода – признак высокого содержания тестостерона / Фото pixabay

6. Хороший отец

Этот пункт вытекает из первого. Женщина видит в бородатом мужчине не только зрелого человека, с которым можно строить отношения, но и того, кто станет прекрасным отцом для ее детей.

Зрелый – читай бородатый – мужчина позаботится о семье, создаст максимальный комфорт, а также уделит внимание своему потомству . Все просто.