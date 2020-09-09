Почему женщинам нравятся мужчины с бородой: 6 очевидных и не совсем причин
Мужчины с бородой нравятся женщинам гораздо больше, чем без. По крайней мере об этом свидетельствуют исследования последних лет. И это заставляет нас задуматься, а что же становится причиной такой привлекательности бородачей в глазах представительниц прекрасной половины человечества. Попробуем разобраться.
Мы на Men 24 собрали перечень из очевидных и не совсем причин, по которым женщины отдают предпочтение именно бородатым мужчинам. Возьми на вооружение, если хочешь, чтобы у тебя от барышень отбоя не было.
Возьми на вооружение
4 черты характера, которые привлекают женщин как магнит
1. Зрелый мужчина
Ты, наверное, тоже заметил, что отсутствие растительности на лице делает тебя визуально моложе. И все, казалось бы, замечательно: выглядишь моложе – успех гарантирован, а вот и нет.
- Барышни же ищут для отношений зрелых и опытных мужчин. И именно бородатые представители нашего племени им такими и кажутся.
Борода – признак зрелости мужчины / Фото pixabay
2. Мужественный мужчина
Так или иначе, а борода все еще ассоциируется у нас с предками. Женщина в бородатом мужчине видит того, с кем она будет в полной безопасности, родит ему потомство и будет оберегать семейный очаг.
- Борода – триггер первобытных чувств, которые кроются где-то в глубине каждого из нас. Вдруг ты и вепря на ужин принести сможешь?
3. Ухоженный мужчина
Борода нуждается в уходе. Более того, она требует тщательного ухода, ведь каждый мужчина знает, что растительность на лице не так уж просто обуздать.
- Поэтому наличие бороды означает, что перед женщиной стоит мужчина, который умеет и имеет желание следить за своим внешним видом. Соответственно, он будет заботиться и о своей возлюбленной. Если, конечно же, не будет застревать у зеркала на несколько часов в день.
Наличие бороды означает, что мужчина умеет ухаживать за собой / Фото pixabay
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4. Талантливый оратор
Нет-нет, мы не о красноречии здесь решили поговорить. Конечно же, одно другому не мешает, но женщины в один голос утверждают: мужчины с бородой делают кунилингус ярче.
- Оно и неудивительно, ведь борода при контакте с кожей в зоне паха активирует нервные окончания, что положительным образом влияет на ощущения женщины. Твоя же задача – не забывать тщательно мыть бороду перед оральным сексом!
5. Здоровый мужчина
Наличие бороды свидетельствует и о здоровье мужчины. Если она густая и пышная, то у женщины не возникает даже сомнений, что перед ней настоящий альфа-самец, который буквально пышет силой, здоровьем и энергией.
- И вообще, густая борода – признак высокого содержания тестостерона, что гарантирует здоровое потомство и бешеную страсть в постели. Поэтому не удивляйся, почему в баре женщины с легкостью ведут беседы с незнакомыми бородачами.
Густая борода – признак высокого содержания тестостерона / Фото pixabay
6. Хороший отец
Этот пункт вытекает из первого. Женщина видит в бородатом мужчине не только зрелого человека, с которым можно строить отношения, но и того, кто станет прекрасным отцом для ее детей.
- Зрелый – читай бородатый – мужчина позаботится о семье, создаст максимальный комфорт, а также уделит внимание своему потомству. Все просто.
Поэтому, если ты до сих пор колеблешься, выращивать ли бороду – не сомневайся. Поверь, хуже уже точно не будет. Вполне вероятно, что наличие растительности на лице понравится не только тебе, но и дамам вокруг.