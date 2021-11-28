Чумацький Шлях та бездонне зоряне небо: яскраві фото Вейна Пінкстона

Астрофотографії не бувають некрасивими. Але є такі, які просто неможливо оминути увагою! От, наприклад, як роботи американського митця Вейна Пінкстона.

Цей фотограф використовує власний спосіб зафіксувати зоряне небо завдяки малому освітленню та багатогранності кольоропередачі. У підсумку у Пінкстона виходить таке, що сказати "Вау" – це нічого не сказати.

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Вейн Пінкстон та його унікальні фото Чумацького Шляху

Американський фотограф нічного неба Вейн Пінкстон спочатку захопився астрофотографією як способом зйомки Чумацького Шляху з Гранд-Каньйону у Сполучених Штатах Америки.

Зараз географія його робіт значно ширша. Пінкстон у своїх фото захоплює різні кольори системи, й часто використовує низький рівень освітлення, щоб сформувати свої унікальні зображення.

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Виявляється, з поверхні Землі можна побачити безліч зірок: фото з інстаграму Вейна Пінкстона

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.