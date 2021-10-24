Можливо, після перегляду цих світлин і до тебе повернеться натхнення. Ну, щонайменше, естетичне задоволення гарантуємо!

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Мануель Дітріх і його зворушливі фото зоряного неба

Мануель Дітріх – німецький професійний фотограф, який займається здебільшого пейзажами. Власне, у його роботах – навіть у тих, де глядач бачить неймовірної краси зоряне небо – центральним елементом є якраз вони, пейзажі. Але які!

Дітріх їздить по світу та фіксує чарівні місцини у різних країнах. Його знімки завжди драматичні, сповнені відчуття нескінченності й глибокого контексту. Не віриш? Так дивись сам.


Black Forest, Німеччина​ / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Alabama Hills, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Chamonix, Франція / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Gorner Glacier, Швейцарія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Grindelwald, Швейцарія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха

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Lago di Braies, Італія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


McWay Falls, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Monument Valley, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Mount Bromo, Індонезія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Palatinate, Німеччина / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха

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Rosenlaui, Швейцарія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Trona Pinnacles, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Yosemite National Park, США / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Zell am See-Kaprun, Австрія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха


Zermatt, Швейцарія / Фото з інстаграму Мануеля Дітріха