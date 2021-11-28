Этот фотограф использует свой способ зафиксировать звездное небо благодаря малому освещению и многогранности цветопередачи. В итоге у Пинкстона получается такое, что сказать "Вау" – это ничего не сказать.

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Уэйн Пинкстон и его уникальные фото Млечного Пути

Американский фотограф ночного неба Уэйн Пинкстон сначала увлекся астрофотографией как способом съемки Млечного Пути из Гранд-Каньона в Соединенных Штатах Америки.

Сейчас география его работ гораздо шире. Пинкстон в своих фото захватывает разные цвета системы, и часто использует низкий уровень освещения , чтобы сформировать свои уникальные изображения.

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