На гарячому відео, яке Даша Астаф'єва виклала на своїй сторінці, вона позує у розкішній спідній білизні. Не обійшлося, звичайно ж, і без вудочки. Яка ж може бути риболовля без неї?

Варте уваги BAROMETER Show: бренд Nemiroff розповів, як подарувати гостям закладів гастрономічне задоволення

"Клює і горя не знає", – написала жартома Даша Астаф'єва під публікацією.

Прихильникам співачки надзвичайно сподобалося відео. Про це свідчить понад 100 тисяч переглядів, а також шалена кількість коментарів. Лови найкращі з них:

"Обдарував же Бог красивою фігурою";

"Ну яка ж ти крута";

"Ти просто супер";

"Я хоч і не рибак, але пішов би на таку риболовлю";

"Рибаки там з розуму зійшли";

"Риба шокована";

"Ти найкрасивіша представниця рибацького ремесла";

"Це просто кайф";

"Я люблю цю жінку".

Тобі сподобається Фітнес-модель Люсія Яворчекова потішила мережу гарячими фото без білизни

Даша Астаф'єва однозначно викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на співачку. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно викладає на своєму інстаграмі.