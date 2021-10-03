На горячем видео, которое Даша Астафьева выложила на своей странице, она позирует в роскошной нижнем белье. Не обошлось, конечно же, и без удочки. Какая же может быть рыбалка без нее?

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"Клюет и горя не знает", – написала в шутку Даша Астафьева под публикацией.

Поклонникам певицы очень понравилось видео. Об этом свидетельствует более 100 тысяч просмотров, а также безумное количество комментариев. Лови лучшие из них:

"Одарил же Бог красивой фигурой";

"Ну какая же ты крутая";

"Ты просто супер";

"Я хоть и не рыбак, но пошел бы на такую ​​рыбалку";

"Рыбаки там с ума сошли";

"Рыба шокирована";

"Ты самая красивая представительница рыбацкого ремесла";

"Это просто кайф";

"Я люблю эту женщину".

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