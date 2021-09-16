Эффектные кадры Даша Астафьева сделала у зеркала, а также на кресле. Поклонники певицы имели возможность не только полюбоваться соблазнительными ножками красавицы, но и ее упругими ягодицами.
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Неудивительно, что подписчики Даши Астафьевой были максимально щедрыми на лайки, а также комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Я сейчас упаду в обморок от этой красоты";
- "Боже, какая же вы красивая";
- "Красивая";
- "Удивительно привлекательная женщина";
- "Я думаю, что инстаграм открыли, чтобы Даша Астафьева могла там открыть свой аккаунт";
- "Какая же вы невероятная";
- "Чрезвычайная Даша";
- "Очень нежная и обольстительная";
- "Это зеркало никогда не отражало образ женщины, прекраснее тебя";
- "Атмосферные фото";
- "Богиня вселенной";
- "Вот и как теперь уснуть?".
Даша Астафьева снялась в эротическом образе / Фото с инстаграма Астафьевой
Даша Астафьева снялась в эротическом образе / Фото с инстаграма Астафьевой
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А действительно, мы здесь уже половину ночи не можем заснуть после этих фото Даши Астафьевой. Тебя мы призываем подписаться на красавицу. Гарантируем, тебе понравятся новые фото, которые она публикует в сети.