Эффектные кадры Даша Астафьева сделала у зеркала, а также на кресле. Поклонники певицы имели возможность не только полюбоваться соблазнительными ножками красавицы, но и ее упругими ягодицами.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

Неудивительно, что подписчики Даши Астафьевой были максимально щедрыми на лайки, а также комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Я сейчас упаду в обморок от этой красоты";

"Боже, какая же вы красивая";

"Красивая";

"Удивительно привлекательная женщина";

"Я думаю, что инстаграм открыли, чтобы Даша Астафьева могла там открыть свой аккаунт";

"Какая же вы невероятная";

"Чрезвычайная Даша";

"Очень нежная и обольстительная";

"Это зеркало никогда не отражало образ женщины, прекраснее тебя";

"Атмосферные фото";

"Богиня вселенной";

"Вот и как теперь уснуть?".



Даша Астафьева снялась в эротическом образе / Фото с инстаграма Астафьевой



Даша Астафьева снялась в эротическом образе / Фото с инстаграма Астафьевой

Наслаждайся Фитнес-модель Жозефина Форсберг показала грудь в откровенном образе