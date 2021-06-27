Гарячі фото Даша Савіна та її подруга зробили у заміському клубі Sobi Club, що під Києвом. На серії фото дівчата позують у купальниках, які надзвичайно виграшно підкреслюють спокусливі форми красунь. Тож не дивно, що підписники Даші Савіни у захваті від кадрів, які з'явилися у мережі.

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"І банальне питаннячко: білявки чи брюнетки?", – написала жартома Савіна під публікацією.

Підписники ведучої не лише були максимально щедрими на лайки, а й буквально засипали компліментами обох красунь. Традиційно лови найкращі з них:

"Хороші дівчата";

"Даша, ви неймовірна красуня";

"Надзвичайно спекотні кралі";

"Вибираю відразу обох";

"Пожежа!";

"Десь я бачив початок такого фільму";

"Обидві сексуальні".

Даша Савіна регулярно викладає спокусливі фото. Але цікаво, що саме ця серія світлин з'явилася в мережі незадовго після оголошення розриву стосунків з футболістом "Динамо" Владиславом Супрягою. З ним спокуслива красуня зустрічалася кілька років.

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