Горячие фото Даша Савина и его подруга сделали в загородном клубе Sobi Club, что под Киевом. На серии фото девушки позируют в купальниках, которые чрезвычайно выигрышно подчеркивают соблазнительные формы красавиц. Неудивительно, что подписчики Даши Савины в восторге от кадров, которые появились в сети.

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"И банальный вопросик: блондинки или брюнетки?", – написала в шутку Савина под публикацией.

Подписчики ведущей не только были максимально щедрыми на лайки, но и буквально засыпали комплиментами обеих красавиц. Традиционно лови лучшие из них:

"Хорошие девушки";

"Даша, вы невероятная красавица";

"Чрезвычайно жаркие красотки";

"Выбираю сразу обоих";

"Пожар!";

"Где-то я видел начало такого фильма";

"Обе сексуальные".

Даша Савина регулярно выкладывает соблазнительные фото. Но интересно, что именно эта серия фотографий появилась в сети незадолго после объявления разрыва отношений с футболистом "Динамо" Владиславом Супряг ой . С ним соблазнительная красавица встречалась несколько лет.