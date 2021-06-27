Горячие фото Даша Савина и его подруга сделали в загородном клубе Sobi Club, что под Киевом. На серии фото девушки позируют в купальниках, которые чрезвычайно выигрышно подчеркивают соблазнительные формы красавиц. Неудивительно, что подписчики Даши Савины в восторге от кадров, которые появились в сети.
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"И банальный вопросик: блондинки или брюнетки?", – написала в шутку Савина под публикацией.
Подписчики ведущей не только были максимально щедрыми на лайки, но и буквально засыпали комплиментами обеих красавиц. Традиционно лови лучшие из них:
- "Хорошие девушки";
- "Даша, вы невероятная красавица";
- "Чрезвычайно жаркие красотки";
- "Выбираю сразу обоих";
- "Пожар!";
- "Где-то я видел начало такого фильма";
- "Обе сексуальные".
Даша Савина регулярно выкладывает соблазнительные фото. Но интересно, что именно эта серия фотографий появилась в сети незадолго после объявления разрыва отношений с футболистом "Динамо" Владиславом Супрягой. С ним соблазнительная красавица встречалась несколько лет.
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