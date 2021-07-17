Нам подобається, коли українські красуні залишають трохи простору для фантазії. От, наприклад, Даша Савіна знялася не повністю голою, а у прозорій сукні. Усе для того, щоб не на жарт розбурхати користувачів мережі.

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На новій серії фото Даша Савіна позує у чорному боді. Поверх нього красуня одягнула прозору сукню, яка більше нагадує риболовну сітку. Хай там що, але цей спокусливий образ шалено припав до душі її підписникам. Не дивно, що вони засипали кралю лайками та коментарями:

"Як же я люблю соковиті персики";

"Ти просто супер";

"Вогняна дівчина";

"Шикарна!";

"Даша, ти – неймовірна";

"Ти приголомшлива жінка";

"Розкішна принцеса";

"Фото ззаду краще";

"О, Боже! У мене серцевий напад";

"На обкладинку Playboy!".

Гайда підписуватися на Дашу Савіну. Вона однозначно заслуговує на твою увагу. А ще ми точно знаємо, що попереду ще не один гарячий пост від сексуальної української ведучої!

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