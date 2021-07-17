Нам нравится, когда украинские красавицы оставляют немного пространства для фантазии. Вот, например, Даша Савина снялась не полностью голой, а в прозрачном платье. Все для того, чтобы не на шутку взбудоражить пользователей сети.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

На новой серии фото Даша Савина позирует в черном боди. Поверх него красавица надела прозрачное платье, которое больше напоминает рыболовную сеть. Что ни говори, но этот соблазнительный образ безумно понравился ее подписчикам. Неудивительно, что они засыпали красавицу лайками и комментариями:

  • "Как же я люблю сочные персики";
  • "Ты просто супер";
  • "Огненная девушка";
  • "Шикарная!";
  • "Даша, ты – невероятная";
  • "Ты потрясающая женщина";
  • "Роскошная принцесса";
  • "Фото сзади лучше";
  • "О, Боже! У меня сердечный приступ";
  • "На обложку Playboy!".

Айда подписываться на Дашу Савину. Она однозначно заслуживает твоего внимания. А еще мы точно знаем, что впереди еще не один горячий пост от сексуальной украинской ведущей!

Наслаждайся Селена Гомес в купальнике, а Эмили Ратаковски – топлес: горячие фото зарубежных звезд 18+