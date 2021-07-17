Нам нравится, когда украинские красавицы оставляют немного пространства для фантазии. Вот, например, Даша Савина снялась не полностью голой, а в прозрачном платье. Все для того, чтобы не на шутку взбудоражить пользователей сети.

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На новой серии фото Даша Савина позирует в черном боди. Поверх него красавица надела прозрачное платье, которое больше напоминает рыболовную сеть. Что ни говори, но этот соблазнительный образ безумно понравился ее подписчикам. Неудивительно, что они засыпали красавицу лайками и комментариями:

"Как же я люблю сочные персики";

"Ты просто супер";

"Огненная девушка";

"Шикарная!";

"Даша, ты – невероятная";

"Ты потрясающая женщина";

"Роскошная принцесса";

"Фото сзади лучше";

"О, Боже! У меня сердечный приступ";

"На обложку Playboy!".

Айда подписываться на Дашу Савину. Она однозначно заслуживает твоего внимания. А еще мы точно знаем, что впереди еще не один горячий пост от сексуальной украинской ведущей!