Блуждает в интернете такая загадка, за правильный ответ на которую якобы можно было попасть в отряд космонавтов. Сегодня Men 24 расскажет, действительно ли это правда и что, собственно, это за загадка такая.

Какую задачу надо решить, чтобы хотя бы проверить свои шансы на попадание в космический отряд? В соцсетях бродит такая – задача о кубе. Именно о ней поговорим сегодня на Men 24.

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Загадка астронавта: о чем в ней говорится

По условиям задачи, надо представить куб, на нижней плоскости которого есть точка.

Далее берем этот куб и вращаем его – вперед, влево, влево, вперед, вправо, назад и еще раз вправо.

А вот и вопрос: где после этих манипуляций окажется точка?



Загадка для астронавтов – о кубе и точке – в свое время стала хитом сети / Фото unsplash

Правильный ответ на загадку для будущих космонавтов

Просто – как борщ, не так ли? Очевидно же, что точка там и останется – на нижней плоскости. Тем не менее относительно ответа на эту загадку сломали немало копий пользователи соцсетей.

Чтобы снять все споры, пришлось даже вмешаться Европейскому космическому агентству!

На самом деле, конечно, как бы куб не вращали, после оборота он окажется в той же позиции, в которой был и до. Ведь оборот для космонавта – это единица измерения угла, характеризующая полную окружность движения чего-либо вокруг собственной оси.

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Действительно ли задачу о кубе ставили перед будущими космонавтами

У будущих астронавтов спрашиваю о кубе, точке и плоскости? Этого, конечно, точно никто не знает.

Однако известно, что задачу именно с такими условиями опубликовал британский астронавт Тимоти Найджел Пик . И именно он указал, что эта головоломка "попадается" в тестах для кандидатов.

Но стоит заметить, что такой интересностью Пик просто пытался привлечь внимание к своей книге... Интересной, к слову, книги.