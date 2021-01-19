Где точка: всё о загадке для космонавтов, которая стала хитом в сети
Блуждает в интернете такая загадка, за правильный ответ на которую якобы можно было попасть в отряд космонавтов. Сегодня Men 24 расскажет, действительно ли это правда и что, собственно, это за загадка такая.
Какую задачу надо решить, чтобы хотя бы проверить свои шансы на попадание в космический отряд? В соцсетях бродит такая – задача о кубе. Именно о ней поговорим сегодня на Men 24.
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Загадка астронавта: о чем в ней говорится
- По условиям задачи, надо представить куб, на нижней плоскости которого есть точка.
- Далее берем этот куб и вращаем его – вперед, влево, влево, вперед, вправо, назад и еще раз вправо.
- А вот и вопрос: где после этих манипуляций окажется точка?
Загадка для астронавтов – о кубе и точке – в свое время стала хитом сети / Фото unsplash
Правильный ответ на загадку для будущих космонавтов
Просто – как борщ, не так ли? Очевидно же, что точка там и останется – на нижней плоскости. Тем не менее относительно ответа на эту загадку сломали немало копий пользователи соцсетей.
- Чтобы снять все споры, пришлось даже вмешаться Европейскому космическому агентству!
На самом деле, конечно, как бы куб не вращали, после оборота он окажется в той же позиции, в которой был и до. Ведь оборот для космонавта – это единица измерения угла, характеризующая полную окружность движения чего-либо вокруг собственной оси.
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Действительно ли задачу о кубе ставили перед будущими космонавтами
У будущих астронавтов спрашиваю о кубе, точке и плоскости? Этого, конечно, точно никто не знает.
- Однако известно, что задачу именно с такими условиями опубликовал британский астронавт Тимоти Найджел Пик. И именно он указал, что эта головоломка "попадается" в тестах для кандидатов.
Но стоит заметить, что такой интересностью Пик просто пытался привлечь внимание к своей книге... Интересной, к слову, книги.
Загадку астронавта впервые опубликовал именно астронавт – Тим Пик / Фото из его же фейсбука
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