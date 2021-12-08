Ти вже знаєш про Galileo, Shoemaker, Cassini. А тепер ми продовжуємо розповідати про космічні польоти, під час яких вдавалося вивчати далекі та близькі до Землі астероїди.

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Глибокий космос: астероїд Брайль

Місія Deep Space 1 ("Глибокий космос 1") мала на меті випробувати іонні двигуни. Але якось так пішло, що ще вона сконтактувалася з астероїдом Брайль та кометою Бореллі.

Deep Space 1 вилетів 24 жовтня 1998, а біля Брайля пролетів 29 липня 1999.

Це зовсім малесенький астероїдик (1 – 2 кілометри у діаметрі), який перетинає орбіту Марса.



Астероїд Брайль / Фото NASA

Ну, зате людський апарат зміг його сфотографувати з дуже близької відстані – 26 кілометрів (утім, не факт, що це добре).

Зоряний пил: астероїд Аннафранк

Місія NASA Stardust відома тим, що взяла перший зразок з комети (так званий кометний та міжзоряний пил) і привезла його на Землю.

Апарат запустили 7 лютого 1999, а біля астероїда Аннафранк він пролетів 2 листопада 2002 – ще перед найвідомішою частиною своєї місії.

він пролетів 2 листопада 2002 – ще перед найвідомішою частиною своєї місії. Завдяки цьому ми маємо фото даного космічного тіла, і знаємо, що Аннафранк — астероїд у 4,5 кілометра в найширшому місці та має ударні кратери на поверхні.



Аннафранк / Фото NASA

Потенційно небезпечний: астероїд Ітокава

Hayabusa (він же MUSES-C) – це японський космічний корабель, призначений для повернення зразків з близькоземного астероїда Ітокава. Запустили його 9 травня 2003, успішно зустрівся з Ітокавою Hayabusa у вересні 2005.

Корабель зазнав численних несправностей під час місії, але таки зумів завершити більшість своїх основних завдань.

І навіть доправив зразки з астероїда на Землю – 13 червня 2010 року.



Астероїд Ітокава / Фото JAXA

До слова, Ітокава – це тобі не абиякий астероїд (хоч і маленький, всього має 350 метрів у поперечнику), а потенційно небезпечний. Себто, він періодично перетинає орбіту Землі.

Ще трохи цікавого про астероїди – у відео: