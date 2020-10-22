Деми Роуз показала упругие ягодицы в откровенном купальнике: горячие фото модели
25-летняя британская модель Деми Роуз постоянно делится фотографиями с отдыха на Мальдивах. На своей странице в инстаграме она выложила фото, на каких позирует в откровенном платье-купальнике, которое выигрышно подчеркивает ее роскошные ягодицы. Смотри на Men 24 серию кадров, которые однозначно стоят твоего внимания.
Деми Роуз не изменяет себе, выкладывая в сеть горячие фото, которые вызывают легкое головокружение. Men 24 рекомендует тебе взглянуть на фотографии, которые модель выложила на своей странице в инстаграме на этой неделе.
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На новой серии фотографий Деми Роуз предстала перед своими фанатами в соломенной шляпе с широкими полями, но максимум внимания привлекает именно платье-купальник. Она настолько откровенное и крутое одновременно, что трудно взгляд отвести. Более того, одежда прекрасно подчеркивает упругие ягодицы модели. Листай серию фото:
Неудивительно, что подписчики Деми буквально засыпали ее комплиментами. Она заслуживает эти и другие слова сполна:
- "Красотка";
- "Ты миленькая";
- "Ты такая горячая";
- "Очень красивая малышка";
- "Идеальная";
- "Я люблю тебя, крошка";
- "О, невероятно. Ты похитила моё сердце".
Деми Роуз – та модель, на которую ты однозначно должен подписаться. На ее странице всегда лето и жарко!
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