11 листопада у Китаї відзначають День холостяка. Свято настільки популярне, що прижилося воно по всьому світу. А одна з особливостей Дня холостяка полягає в тому, що на його честь більшість крамниць влаштовують круті розпродажі. Men 24 пропонує тобі добірку гаджетів, які мають бути у кожного чоловіка. І їх у цей день можна придбати за смачною ціною!

День Холостяка, 11 листопада, більшість знають завдяки грандіозному розпродажу на AliExpress. Ми б із величезним задоволенням присвятили цей матеріал саме йому, але митний збір та інші стягнення роблять такі покупки уже не настільки цікавими. Тож Men 24 пропонує тобі добірку гаджетів, які мають бути у кожного чоловіка. І їх однозначно можна буде купити зі знижкою саме в День холостяка!

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Ми, чоловіки, – завжди діти. Тож не варто дивуватися, що більшість гаджетів – справжнісінькі іграшки. Але ж навіщо відмовлятися від того, що приносить нам задоволення?

1. Ігрова приставка

Консоль – чи не найкраще, що може чекати тебе після важкого робочого дня. Тож не потрібно відмовлятися від задоволення. Ігрова приставка дозволить не лише розслабитися, а й зняти стрес і перезавантажитися. Ба більше, науковці вже неодноразово доводили, що комп'ютерні ігри позитивно впливають не лише на дрібну моторику рук, емоційний стан, а й на гнучкість розуму.



Консоль дозволить розслабитися після важкого робочого дня / Фото unsplash

На українському ринку можна придбати як PlayStation, так і Xbox. При виборі потрібно звернути увагу на те, які ігри тобі подобаються. Чому? А тому, що є певні ексклюзиви, доступні лише для однієї з компаній. Тож було б прикро виявити, що твою улюблену гру не підтримує нова приставка.

2. Електросамокат

Готуй сани влітку, а електросамокат купуй восени. Усі ми чудово розуміємо, що коронавірус не відступатиме ще доволі довго. Тож задуматися про персональний вид транспорту – чи не найкраща ідея. По-перше, електросамокат дозволяє швидко пересуватися містом. По-друге, він максимально компактний, тож можна спокійно брати його з собою у подорожі. По-третє, ти економиш суттєві гроші.

Електросамокат окупається буквально через 3 – 4 місяці активного катання. Це за умов, що ти пересів з таксі на самокат.

На що потрібно звернути увагу під час вибору електросамоката?

На діаметр коліс. Чим більші колеса, тим простіше йому буде справлятися на українських дорогах і тротуарах. Сам знаєш, яке у нас покриття.

На дальність ходу. Середній показник – 25 кілометрів на одному заряді. Але є версії, які можуть долати й 50 кілометрів.

На додаткові особливості. Наприклад, можливість під'єднувати самокат до смартфона. У фірмовому додатку можна побачити не лише стан заряду акумулятора, а й вибирати режим їзди, блокувати транспортний засіб тощо.



Електричний самокат дозволяє швидко пересуватися містом / Фото unsplash

3. Квадрокоптер

Якщо ти колись мріяв про вертоліт на пульті, то квадрокоптер – ідеальна забавка для тебе. Ба більше, можна не лише літати, а й знімати все, що відбувається навколо. Раптом ти виявиш у себе талант аерозйомки?

Фотографам і відеографам ми узагалі наполегливо рекомендуємо задуматися над покупкою квадрокоптера. Ця забавка дозволить тобі перейти на вищий рівень зйомки та прокачати свої можливості.

На що тобі потрібно звернути увагу?

На наявність камери. Не всі квадрокоптери можуть знімати. Деякі дійсно можуть нагадувати вертольотики на пульті, але для дорослих.

На можливості камери. Одні моделі знімають Full HD, інші – 4К. Тут потрібно звернути увагу на те, що потрібно тобі. Але тут є важливий момент: якщо ти хочеш робити аерофото, то потрібно обирати вищу роздільну здатність.

На додаткові функції. Є, до прикладу, квадрокоптери, оснащені функцією стеження за об'єктом зйомки.

На автономність. Ти ж не хочеш, щоб зйомка тривала 5 – 10 хвилин. Для цього потрібно звернути увагу на автономність квадрокоптера, який тобі сподобався.



Квадрокоптери дозволяють робити круті фото та відео з повітря / Фото unsplash

4. Робот-порохотяг

Якщо ти живеш сам, то робот-порохотяг буде чудовим компаньйоном у твоїй чоловічій барлозі. Він не лише дозволить підтримувати чистоту, а й розважатиме твого кота, коли ти йдеш на роботу.

На що звернути увагу під час вибору робота-порохотяга?

На тип прибирання. Є варіанти з сухим і вологим прибиранням, або ж тільки сухим. Тут, думаємо, пояснювати нічого не потрібно.

На автономність. Якщо твоя барлога – величезна, то потрібно потурбуватися, щоб автономність робота-порохотяга дозволяла прибрати її на одному заряді.

На функціонал. Є роботи, яким можна керувати зі смартфона, малювати їм карти й вмикати прибирання за розкладом.

Але є одне "але". Якщо у твоєму домі надто багато меблів, то робот-порохотяг може заблукати між трьома табуретками.



Робот-порохотяг дозволяє тобі підтримувати чистоту в оселі / Фото unsplash

5. Смарт-годинник

Ще одна забавка, яка сподобається кожному чоловікові. Годі просипати роботу. Годі пропускати важливі дзвінки від мами. Годі зриватися з ліжка кожного разу, коли бамкнув смартфон. Тепер ти зможеш бачити усі сповіщення, а також слідкувати за своїм станом здоров'я. І все це тоді дозволить робити смарт-годинник.

Функціонал і можливості смарт-годинників різноманітний, тож тут ми можемо довго і нудно розписувати. Дамо лише кілька порад, які тобі потрібно взяти на озброєння.

Якщо у тебе iPhone – бери лише Apple Watch. Даруй, але жоден інший смарт-годинник не розкриватиметься з iPhone на всі 100 відсотків.

Не по всіх смарт-годинниках можна відповідати на дзвінок. Наявність мікрофона може означати підтримку голосового асистента, але не передбачає телефонні розмови.

В Україні не працює Samsung Pay, тож за допомогою смарт-годинників Samsung не вийде розрахуватися на касі твого улюбленого супермаркету.

Не впевнений, що потрібен смарт-годинник? Тоді спробуй фітнес-браслет. Цей гаджет має подібний функціонал, але вартість його у кілька разів нижча.



Смарт-годинник дозволяє рідше заглядати до смартфона / Фото unsplash

Зовсім не обов'язково зараз бігти до крамниці та скуповувати геть усе, що ми запропонували у нашому матеріалі. Але не виключено, що один з цих гаджетів ти давно хотів собі купити. Тож чи варто відмовляти собі у задоволенні?

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