День холостяка: крутые гаджеты, которые должны быть у каждого мужчины
11 ноября в Китае отмечают День холостяка. Праздник настолько популярен, что прижился он по всему миру. А одна из особенностей Дня холостяка заключается в том, что в его честь большинство магазинов устраивают крутые распродажи. Men 24 предлагает тебе подборку гаджетов, которые должны быть у каждого мужчины. И их в этот день можно приобрести по вкусной цене!
День Холостяка, 11 ноября, большинство знают благодаря грандиозной распродажи на AliExpress. Мы бы с огромным удовольствием посвятили материал именно ему, но таможенный сбор и другие взыскания делают такие покупки уже не столь интересными. Поэтому Men 24 предлагает тебе подборку гаджетов, которые должны быть у каждого мужчины. И их однозначно можно будет купить со скидкой именно в День холостяка!
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Мы, мужчины, - всегда дети. Поэтому не стоит удивляться, что большинство гаджетов - настоящие игрушки. Но зачем отказываться от того, что приносит нам удовольствие?
1. Игровая приставка
Консоль – лучшее, что может ждать тебя после тяжелого рабочего дня. Поэтому не нужно отказываться от удовольствия. Игровая приставка позволит не только расслабиться, но и снять стресс и перезагрузиться. Более того, ученые уже неоднократно доказывали, что компьютерные игры положительно влияют не только на мелкую моторику рук, эмоциональное состояние, но и на гибкость ума.
Консоль позволит расслабиться после тяжелого рабочего дня / Фото unsplash
На украинском рынке можно приобрести как PlayStation, так и Xbox. При выборе нужно обратить внимание на то, какие игры тебе нравятся. Почему? А потому, что есть определенные эксклюзивы, доступные только для одной из компаний. Поэтому было бы обидно обнаружить, что твою любимую игру не поддерживает новая приставка.
2. Электросамокат
Готовь сани летом, а электросамокат покупай осенью. Все мы прекрасно понимаем, что коронавирус не будет отступать еще довольно долго. Поэтому задуматься о персональном виде транспорта – отличная идея. Во-первых, электросамокат позволяет быстро передвигаться по городу. Во-вторых, он очень компактный, поэтому можно спокойно брать его с собой в путешествия. В-третьих, ты экономишь существенные деньги.
- Электросамокат окупается буквально через 3 – 4 месяца активного катания. Это при условии, что ты пересел с такси на самокат.
На что нужно обратить внимание при выборе электросамоката?
На диаметр колес. Чем больше колеса, тем проще ему будет справляться с украинскими дорогами и тротуарами. Сам знаешь, какое у нас покрытие.
На дальность хода. Средний показатель – 25 километров на одном заряде. Но есть версии, которые могут преодолевать и 50 километров.
На дополнительные особенности. Например, возможность подключать самокат до смартфона. В фирменном приложении можно увидеть не только состояние заряда аккумулятора, но и выбирать режим езды, блокировать транспортное средство и тому подобное.
Электрический самокат позволяет быстро передвигаться по городу / Фото unsplash
3. Квадрокоптер
Если ты когда-то мечтал о вертолете на пульте, то квадрокоптер – идеальная игрушка для тебя. Более того, можно не только летать, но и снимать все, что происходит вокруг. Вдруг ты обнаружишь у себя талант аэросъемки?
- Фотографам и операторам мы вообще настоятельно рекомендуем задуматься над покупкой квадрокоптера. Эта игрушка позволит тебе перейти на более высокий уровень съемки и прокачать свои возможности.
На что тебе нужно обратить внимание?
На наличие камеры. Не все квадрокоптеры могут снимать. Некоторые действительно могут напоминать вертолётик на пульте, но для взрослых.
На возможности камеры. Одни модели снимают Full HD, другие – 4К. Здесь нужно обратить внимание на то, что нужно тебе. Но тут есть важный момент: если ты хочешь делать аэрофото, то нужно выбирать более высокое разрешение.
На дополнительные функции. Есть, к примеру, квадрокоптеры, оснащенные функцией слежения за объектом съемки.
На автономность. Ты же не хочешь, чтобы съемка длилась 5 – 10 минут. Для этого нужно обратить внимание на автономность квадрокоптера, который тебе понравился.
Квадрокоптер позволяют делать крутые фото и видео с воздуха / Фото unsplash
4. Робот-пылесос
Если ты живешь сам, то робот-пылесос будет замечательным компаньоном в твоей мужской берлоге. Он не только позволит поддерживать чистоту, но и развлекать твоего кота, когда ты идешь на работу.
На что обратить внимание при выборе робота-пылесоса?
На тип уборки. Есть варианты с сухой и влажной уборкой, или же только сухой. Здесь, думаем, объяснять ничего не нужно.
На автономность. Если твоя берлоги – огромная, то нужно позаботиться, чтобы автономность робота-пылесоса позволяла убрать ее на одном заряде.
На функционал. Есть работы, которыми можно управлять со смартфона, рисовать им карты и включать уборку по расписанию.
Но есть одно "но". Если в твоем доме слишком много мебели, то робот-пылесос может заблудиться между тремя табуретками.
Робот-пылесос позволяет тебе поддерживать чистоту в доме / Фото unsplash
5. Смарт-часы
Еще одна игрушка, которая понравится каждому мужчине. Хватит просыпать работу. Хватит пропускать важные звонки от мамы. Хватит срываться с постели каждый раз, когда запищал смартфон. Теперь ты сможешь видеть все уведомления, а также следить за своим состоянием здоровья. И все это позволят делать смарт-часы.
Функционал и возможности смарт-часов разнообразен, поэтому здесь мы можем долго и нудно расписывать. Дадим лишь несколько советов, которые тебе нужно взять на вооружение.
Если у тебя iPhone – бери только Apple Watch. Прости, но ни одни другие смарт-часы не раскрываться с iPhone на все 100 процентов.
Не по всем смарт-часам можно отвечать на звонок. Наличие микрофона может означать поддержку голосового ассистента, но не всегда предусматривает телефонные разговоры.
В Украине не работает Samsung Pay, поэтому с помощью смарт-часов Samsung не получится рассчитаться на кассе твоего любимого супермаркета.
Не уверен, что нужен смарт-часы? Тогда попробуй фитнес-браслет. Этот гаджет имеет подобный функционал, но стоимость его в несколько раз ниже.
Смарт-часы позволяют реже заглядывать к смартфону / Фото unsplash
Совсем не обязательно сейчас бежать в магазин и скупать все и вся, что мы предложили в нашем материале. Но не исключено, что один из этих гаджетов ты давно хотел себе купить. Так стоит ли отказывать себе в удовольствии?
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