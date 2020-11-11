11 ноября в Китае отмечают День холостяка. Праздник настолько популярен, что прижился он по всему миру. А одна из особенностей Дня холостяка заключается в том, что в его честь большинство магазинов устраивают крутые распродажи. Men 24 предлагает тебе подборку гаджетов, которые должны быть у каждого мужчины. И их в этот день можно приобрести по вкусной цене!

День Холостяка, 11 ноября, большинство знают благодаря грандиозной распродажи на AliExpress. Мы бы с огромным удовольствием посвятили материал именно ему, но таможенный сбор и другие взыскания делают такие покупки уже не столь интересными. Поэтому Men 24 предлагает тебе подборку гаджетов, которые должны быть у каждого мужчины. И их однозначно можно будет купить со скидкой именно в День холостяка!

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Мы, мужчины, - всегда дети. Поэтому не стоит удивляться, что большинство гаджетов - настоящие игрушки. Но зачем отказываться от того, что приносит нам удовольствие?

1. Игровая приставка

Консоль – лучшее, что может ждать тебя после тяжелого рабочего дня. Поэтому не нужно отказываться от удовольствия. Игровая приставка позволит не только расслабиться, но и снять стресс и перезагрузиться. Более того, ученые уже неоднократно доказывали, что компьютерные игры положительно влияют не только на мелкую моторику рук, эмоциональное состояние, но и на гибкость ума.



Консоль позволит расслабиться после тяжелого рабочего дня / Фото unsplash

На украинском рынке можно приобрести как PlayStation, так и Xbox. При выборе нужно обратить внимание на то, какие игры тебе нравятся. Почему? А потому, что есть определенные эксклюзивы, доступные только для одной из компаний. Поэтому было бы обидно обнаружить, что твою любимую игру не поддерживает новая приставка.

2. Электросамокат

Готовь сани летом, а электросамокат покупай осенью. Все мы прекрасно понимаем, что коронавирус не будет отступать еще довольно долго. Поэтому задуматься о персональном виде транспорта – отличная идея. Во-первых, электросамокат позволяет быстро передвигаться по городу. Во-вторых, он очень компактный, поэтому можно спокойно брать его с собой в путешествия. В-третьих, ты экономишь существенные деньги.

Электросамокат окупается буквально через 3 – 4 месяца активного катания. Это при условии, что ты пересел с такси на самокат.

На что нужно обратить внимание при выборе электросамоката?

На диаметр колес. Чем больше колеса, тем проще ему будет справляться с украинскими дорогами и тротуарами. Сам знаешь, какое у нас покрытие.

На дальность хода. Средний показатель – 25 километров на одном заряде. Но есть версии, которые могут преодолевать и 50 километров.

На дополнительные особенности. Например, возможность подключать самокат до смартфона. В фирменном приложении можно увидеть не только состояние заряда аккумулятора, но и выбирать режим езды, блокировать транспортное средство и тому подобное.



Электрический самокат позволяет быстро передвигаться по городу / Фото unsplash

3. Квадрокоптер

Если ты когда-то мечтал о вертолете на пульте, то квадрокоптер – идеальная игрушка для тебя. Более того, можно не только летать, но и снимать все, что происходит вокруг. Вдруг ты обнаружишь у себя талант аэросъемки?

Фотографам и операторам мы вообще настоятельно рекомендуем задуматься над покупкой квадрокоптера . Эта игрушка позволит тебе перейти на более высокий уровень съемки и прокачать свои возможности.

На что тебе нужно обратить внимание?

На наличие камеры. Не все квадрокоптер ы могут снимать. Некоторые действительно могут напоминать вертолётик на пульте, но для взрослых.

На возможности камеры. Одни модели снимают Full HD, другие – 4К. Здесь нужно обратить внимание на то, что нужно тебе. Но тут есть важный момент: если ты хочешь делать аэрофото, то нужно выбирать более высокое разрешение.

На дополнительные функции. Есть, к примеру, квадрокоптер ы , оснащенные функцией слежения за объектом съемки.

На автономность. Ты же не хочешь, чтобы съемка длилась 5 – 10 минут. Для этого нужно обратить внимание на автономность квадрокоптера, который тебе понравился.



Квадрокоптер позволяют делать крутые фото и видео с воздуха / Фото unsplash

4. Робот-пылесос

Если ты живешь сам, то робот-пылесос будет замечательным компаньоном в твоей мужской берлоге. Он не только позволит поддерживать чистоту, но и развлекать твоего кота, когда ты идешь на работу.

На что обратить внимание при выборе робота-пылесоса?

На тип уборки. Есть варианты с сухой и влажной уборкой, или же только сухой. Здесь, думаем, объяснять ничего не нужно.

На автономность. Если твоя берлоги – огромная, то нужно позаботиться, чтобы автономность робота-пылесоса позволяла убрать ее на одном заряде.

На функционал. Есть работы, которыми можно управлять со смартфона, рисовать им карты и включать уборку по расписанию.

Но есть одно "но". Если в твоем доме слишком много мебели, то робот-пылесос может заблудиться между тремя табуретками.



Робот-пылесос позволяет тебе поддерживать чистоту в доме / Фото unsplash

5. Смарт-часы

Еще одна игрушка, которая понравится каждому мужчине. Хватит просыпать работу. Хватит пропускать важные звонки от мамы. Хватит срываться с постели каждый раз, когда запищал смартфон. Теперь ты сможешь видеть все уведомления, а также следить за своим состоянием здоровья. И все это позволят делать смарт-часы.

Функционал и возможности смарт-часов разнообразен, поэтому здесь мы можем долго и нудно расписывать. Дадим лишь несколько советов, которые тебе нужно взять на вооружение.

Если у тебя iPhone – бери только Apple Watch . Прости, но ни одни другие смарт-часы не раскрываться с iPhone на все 100 процентов.

Не по всем смарт-часам можно отвечать на звонок. Наличие микрофона может означать поддержку голосового ассистента, но не всегда предусматривает телефонные разговоры.

В Украине не работает Samsung Pay , поэтому с помощью смарт-часов Samsung не получится рассчитаться на кассе твоего любимого супермаркета.

Не уверен, что нужен смарт-часы? Тогда попробуй фитнес-браслет. Этот гаджет имеет подобный функционал, но стоимость его в несколько раз ниже.



Смарт-часы позволяют реже заглядывать к смартфону / Фото unsplash

Совсем не обязательно сейчас бежать в магазин и скупать все и вся, что мы предложили в нашем материале. Но не исключено, что один из этих гаджетов ты давно хотел себе купить. Так стоит ли отказывать себе в удовольствии?