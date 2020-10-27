Кастомери з Kingston Custom вирішили подарувати нове життя мотоциклу BMW R100 RS. Для цього вони байк перетворили на справжній стімпанковий футуристичний транспортний засіб Good Ghost. І виглядає він приголомшливо. Men 24 показує тобі останню модель "фантомної" колекції кастомерів.

Фактично, Good Ghost виглядає так, наче він належить до величезної колекції механічних експонатів, на які можна лише дивитися. Насправді ж, його власник однозначно отримає задоволення від поїздки. Причому не лише естетичне. А Men 24 розповість тобі детальніше про кастомний байк.

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Good Ghost – остання машина, яка завершила колекцію Phantom. До неї входило три частини, створені кастомерами у Гельзенкірхені (Німеччина). Особливість цього байка полягає в тому, що ми не бачимо нічого зайвого. Двигун та всі інші елементи сховані під гладкою кришкою з елементами ар-деко.

Усі елементи байка приховані гладкою кришкою, оздобленою елементами у стилі ар-деко

Перша модель з серії "Фантом" називалася White Phantom, після неї ішов Black Phantom, а потім уже Good Ghost. І попри те, що усі вони мають певну схожість, якщо враховувати ретро-естетику, саме остання модель сповна передала дух.

Good Ghost зробили на замовлення Мотомузею Хааса у Далласі, штат Техас. Під корпусом ховається BMW R100 RS 1980 року. Також Kingston Custom добряче попітніли, вибираючи інші запчастини для свого вінтажного байка.

Мотоцикл нагадує футуристичний транспортний засіб

Коротко про технічні характеристики Good Ghost

донор: BMW R100RS 1980

задня підвіска: BMW Monolever з амортизатором YSS замість карданного валу

обвіс: кастомний з листового алюмінію товщиною 2 міліметри; важить 21 кг

паливний бак: кастомний, встановлений позаду трансмісії, зовнішній паливний насос

впуск: карб'юратори встановлені під обвісом, фільтри K & N, кастомні патрубки

вихлоп: система з нержавіючої сталі

сидіння: кастомне зі шкіри

приладова панель: кастомна

передні решітки: кастомні у стилі BMW 328 Roadster 1936

кермо: кліпони зі шкіряними ручками та класичними важелями

Цікаво, що спереду байк дає усім зрозуміти, що перед нами BMW. На це натякає решітка радіатора, яка візуально нагадує ту, яку використовували баварці в BMW 328 Roadster 1936 року. Нижче керма можна побачити аналогові прилади, виконані у дусі старої школи. Також позаду є крутий відсік з інструментами, якщо у власника виникне потреба трішки покопатися у своєму "привиді".

Кастомери попітніли, аби зробити байк довершеним

Цей байк виглядає приголомшливо. І ми на всі 100 відсотків переконані, що він сподобається кожному!

Усі фото з Kingston Custom

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